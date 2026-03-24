Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Casa de les HortesAl·lèrgies a ManresaJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de ManresaRenda 2025Julia Otero
instagramlinkedin

Meloni perd el referèndum sobre la seva reforma del poder judicial

El resultat de la votació, amb una elevada participació, suposa un senyal de desgast per a la primera ministra italiana

Irene Savio

Roma

Els italians van expressar un clar rebuig de la reforma del poder judicial impulsada pel Govern de Giorgia Meloni, sobre la qual estaven cridats a pronunciar-se diumenge i ahir. "Els italians han decidit i nosaltres respectarem aquesta decisió", va reconèixer la primera ministra, abans d’afegir que seguirà "endavant amb determinació". Segons dades oficials, el no a la seva proposta de canvi constitucional va aconseguir el 53% dels consensos, en un inesperat senyal de desgast de la líder dretana.

L’elevada participació va ser un factor de pes. Entorn del 59% del cens va anar a les urnes, un percentatge superior al dels tres referèndums anteriors (2020, 2022 i 2025). A més, les dones es van mostrar més inclinades al rebuig que els homes. Cap analista ho havia previst i la dada va contribuir a alimentar un clima de màxima expectació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents