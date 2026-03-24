Meloni perd el referèndum sobre la seva reforma del poder judicial
El resultat de la votació, amb una elevada participació, suposa un senyal de desgast per a la primera ministra italiana
Irene Savio
Els italians van expressar un clar rebuig de la reforma del poder judicial impulsada pel Govern de Giorgia Meloni, sobre la qual estaven cridats a pronunciar-se diumenge i ahir. "Els italians han decidit i nosaltres respectarem aquesta decisió", va reconèixer la primera ministra, abans d’afegir que seguirà "endavant amb determinació". Segons dades oficials, el no a la seva proposta de canvi constitucional va aconseguir el 53% dels consensos, en un inesperat senyal de desgast de la líder dretana.
L’elevada participació va ser un factor de pes. Entorn del 59% del cens va anar a les urnes, un percentatge superior al dels tres referèndums anteriors (2020, 2022 i 2025). A més, les dones es van mostrar més inclinades al rebuig que els homes. Cap analista ho havia previst i la dada va contribuir a alimentar un clima de màxima expectació.
