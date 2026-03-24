El ministre de Finances israelià advoca per ocupar el sud del Líban
Les declaracions de l’ultra Bezalel Smotrich són les més explícites fins al moment
Andrea López-Tomàs
Els líders israelians no s’amaguen i mostren amb claredat quines són les seves intencions al Líban. "La nova frontera israeliana ha de ser el Litani", va declarar el ministre de Finances israelià, el colon ultradretà Bezalel Smotrich, amb referència al riu libanès, situat a l’interior del país dels cedres, a 30 quilòmetres de la línia que el separa d’Israel. Les declaracions més explícites fins al moment revelen la intenció israeliana d’annexionar el sud del Líban. Aquestes arriben després que el ministre de Defensa, Israel Katz, ordenés als seus soldats que bombardegessin els ponts que connecten a través del riu Litani el sud amb el nord del Líban, i que "acceleressin la destrucció de cases" als llogarrets frontereres.
Smotrich va defensar en un programa de ràdio israelià que la campanya militar al Líban "ha d’acabar amb una realitat completament diferent, tant per la decisió de Hezbol·là com pel canvi de les fronteres d’Israel". I va afegir: "Ho dic aquí categòricament... a cada sala i en cada debat: la nova frontera israeliana ha de ser la del Litani", va dir. Katz va insinuar a principis de mes intencions similars, quan va afirmar que el Líban podria enfrontar la "pèrdua de territori" si no desarmava Hezbol·là. No obstant, l’oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, no s’ha pronunciat sobre això. No és novetat que els comentaris de Smotrich surtin de la línia política oficial del Govern.
Bombardeig de ponts
Un oficial militar va declarar ahir a l’agència Reuters que no podia fer comentaris sobre les declaracions dels polítics ni sobre els plans a llarg termini del govern, però que les tropes terrestres israelianes estaven limitant les seves incursions a zones pròximes a la frontera, lluny del Litani. Les intencions públiques de les autoritats castrenses i polítiques són acabar amb la milícia Hezbol·là, ja debilitada durant l’ofensiva de la tardor del 2024, que va acabar amb la vida de 4.000 persones i va permetre a les tropes israelianes ocupar cinc punts estratègics a la frontera. Aquesta nova campanya militar ja ha causat 1.039 víctimes mortals, entre les quals hi ha més de 111 nens. Durant la jornada d’ahir, els avions israelians van continuar bombardejant ponts amb el suposat objectiu d’evitar que Hezbol·là traslladi armes i personal per donar-los suport en els combats que estan tenint lloc a la frontera. Aquesta infraestructura civil connecta diverses regions entre si i la seva destrucció implica un aïllament més gran del sud del país. L’Exèrcit israelià ha sotmès gairebé el 15% de tot el territori libanès a ordres de desallotjament forçat, obligant a desplaçar-se més d’un milió de persones en tot just tres setmanes. Malgrat el risc, desenes de persones han decidit quedar-se a casa per temor de perdre-la en una nova ocupació israeliana del sud del país, com la que va tenir lloc entre el 1982 i el 2000.
