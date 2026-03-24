Mor l’exprimer ministre socialista Lionel Jospin als 88 anys
Socialdemòcrata i destacat defensor de l’estat de benestar, és considerat l’arquitecte de l’esquerra plural francesa
L. F.
Lionel Jospin, pare de "l'esquerra plural", va morir diumenge als 88 anys. El que va ser primer ministre de França i màxima figura del Partit Socialista deixa un gran llegat en la política del país gal.
Nascut a Meudon (Hauts-de-Seine) el 1937, d’una família protestant, aviat va mostrar interès per la política i es va unir a la Unitat Nacional d’Estudiants Francesos (UNEF), on va participar en la campanya contra la guerra d’Algèria.
Brillant estudiant, va obtenir una beca mentre cursava els estudis polítics a la Universitat d'Antony. Aviat va començar a mostrar interès per la vida política unint-se a la Unitat Nacional d'Estudiants Francesos (UNEF), on va participar activament en la campanya contra la guerra d'Algèria. Després del seu pas per la prestigiosa Escola Nacional d'Administració (ENA) a la classe Stendhal, on va coincidir amb figures destacades de l'àmbit polític i econòmic, com Ernest-Antoine Seillière, futur president del MEDEF (la federació empresarial francesa), Jospin va començar a dissenyar el seu propi perfil polític allunyant-se dels passos obrers del seu pare i unint-se a la Unió de l'Esquerra Socialista, que el 1960 es va fusionar amb el Partit Socialista Unificat (PSU).
D'origen trotskista, va ser François Mitterrand qui va reconèixer en ell la capacitat per liderar el Partit Socialista, nomenant-li secretari general. Sota el seu impuls, Jospin va ascendir ràpidament a primer ministre, gràcies també a la dissolució de l'Assemblea Nacional decidida per Jacques Chirac, convertint-se en un dels pilars de la renovació de l'esquerra i consolidant el seu paper com a arquitecte de l'anomenada "esquerra plural", més unida i més moderna. Durant el mandat de cohabitació amb Chirac, el seu govern va aprovar la limitació de la jornada laboral a 35 hores setmanals, una mesura que es convertiria en l'estendard de l'esquerra, a més d'instaurar la seguretat social universal. Jospin sempre va defensar una visió estructural dels problemes socials que afrontava França. En matèria de seguretat, va afirmar que la resposta passava per combatre l'atur i les desigualtats socials.
