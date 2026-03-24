El Parlament estudiarà si sanciona un diputat de Vox per titllar membres de la CUP de "delinqüents"

Gisela Boada
La comissió de l'estatut del diputat, l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi de Conducta del Parlament, té un nou cas a la seva cartera. La Mesa de la cambra catalana ha acordat derivar una petició de la CUP en què sol·licita sancionar un diputat de Vox, Rafael Villafranca, per una suposada vulneració de les normes de comportament després d'afirmar en seu parlamentària que els diputats anticapitalistes són "delinqüents".
En l'escrit que la CUP ha fet arribar a la Mesa per activar aquest procediment, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la formació demana que s'actuï contra el diputat de Vox per "insultar i mentir sobre quatre membres" del seu grup parlamentari. En concret, sol·licita analitzar les paraules pronunciades per Villafranca en el ple del passat 19 de març: "He defensat delinqüents com vostès", va dir aleshores el diputat de Vox, en referència a la seva professió com a advocat, durant el debat d'una moció del seu grup sobre "la promoció de l'islamisme" a les institucions.
El portaveu del grup parlamentari, Joan Garriga, ha donat suport al seu diputat i ha reiterat que els anticapitalistes són "delinqüents" que han estat "condemnats" per la justícia pel seu paper en l'1 d'octubre, tot i que cap dels quatre diputats de la CUP presents en aquesta legislatura al Parlament té antecedents penals per aquests fets.
Es tracta del primer cas que es deriva a aquest òrgan el 2026, tot i que no és l'únic de la legislatura. Actualment, hi ha quatre expedients oberts a la comissió, que haurà de decidir, quan sigui convocada, si la petició de la CUP compleix els requisits per obrir una investigació al respecte i procedir a celebrar una audiència amb les parts i un informe posterior.
Des de finals d'octubre del 2025, aquest òrgan té pendent emetre un dictamen sobre aquests quatre expedients ja en investigació. Les resolucions que s'elaboren en aquest espai, format per un representant dels grups parlamentaris, són només una recomanació a la Mesa sobre possibles sancions, tot i que la decisió final correspon a l'òrgan rector del Parlament.