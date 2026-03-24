El PP desqualifica per "insuficient i tardà" el paquet d’ajudes
Els populars continuen sense revelar el sentit del seu vot i reclamen incloure en el text la deflactació de l’IRPF
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) continua sense revelar el sentit del seu vot al decret d'ajuts per la guerra a l'Iran publicat aquest cap de setmana al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i aprovat divendres en un convuls Consell de Ministres extraordinari, en el qual els ministres de Sumar es van negar a entrar al principi, retardant l'inici de la reunió. S'hi va referir aquest dilluns la vicesecretària de Regeneració Institucional dels populars, Cuca Gamarra, l'encarregada de comparèixer després de la reunió setmanal del comitè de direcció dels d'Alberto Núñez Feijóo, qualificant de "vergonyós" el que ha passat.
No obstant, Gamarra va evitar revelar el vot del Grup Popular a la convalidació d'un decret que es produirà dijous que ve al Congrés dels Diputats, i que el secretari general del primer partit de l'oposició, Miguel Tellado, va qualificar com de "dretes" divendres passat, quan va confirmar el seu vot negatiu a l'altre decret aprovat, que va titllar d'"esquerres", el que Sumar va aconseguir amb la seva plantada que s'aprovés en el mateix Consell de Ministres, i que inclou mesures sobre vivenda, com la pròrroga dels lloguers.
La vicesecretària popular es va referir així al decret en qüestió: "Ho hem analitzat, i veiem que, com hem vingut dient, arriba tard, perquè ja hi ha països on hi ha ciutadans que fa setmanes que es beneficien d'aquest tipus d'ajuts. Però a més queda curt", va afirmar sobre el text que recull mesures com la baixada al tipus de reduït del 10% en l'IVA dels combustibles. Tot això per no haver incorporat "mesures tan importants com deflactar l'IRPF", va assenyalar, en la mateixa línia del que va dir el vicesecretari d'Economia del PP, Alberto Nadal, en l'entrevista que publica aquest dilluns EL PERIÓDICO. Nadal va redactar una carta al Govern, que va ser remesa ahir per la portaveu del Grup Popular, Ester Muñoz, al ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, reclamant a l'Executiu una actuació en aquest sentit.Precisament Nadal va redactar una carta al Govern, que va ser remesa aquest mateix dilluns per la portaveu del Grup Popular, Ester Muñoz, al ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, reclamant a l'Executiu una actuació en aquest sentit.
Entre els arguments crítics del PP contra el decret hi ha el fet que, segons va expressar Gamarra a la sala de premsa de la seu popular a Génova, "insisteix aquest decret en el tancament de les centrals nuclears, just en el moment en què cal avançar a reduir la dependència de combustibles fòssils". En definitiva, Gamarra va plantejar la "necessitat de més ajudes perquè queden curtes les anunciades".
Muñoz tuteja Bolaños
Més detalladament ho fa la carta de Muñoz a Bolaños, que comença de manera una mica sarcàstica valorant que el decret "reculli, almenys parcialment, les nostres baixades fiscals, fins fa molt poc injuriades obertament i intensament pel Govern". I entre elles cita tant la reducció al 10% de l'IVA als combustibles, l'electricitat i el gas, com les ajudes de vint cèntims per litre de gasoil per al transport professional per carretera o per a agricultors, ramaders i pescadors, així com la reducció de l'impost especial sobre l'electricitat.
No obstant, en totes les altres coses el PP veu coses absents del decret i altres perfectibles o millorables. Entre les primeres, li detalla epistolarment Muñoz al titular de Presidència, "advertim que no conté cap mesura d'actualització dels paràmetres de l'impost sobre la renda de les persones físiques, tal com està passant des de fa anys".
Estirant el tuteig, la portaveu parlamentària del PP diu a Bolaños: "Com saps, això suposa una pujada encoberta d'impostos entre les classes mitjanes, especialment sobre les famílies amb fills, a qui la inflació ha erosionat el seu poder adquisitiu". I entre les qüestions que sí que apareixen al decret, però no amb la profunditat que al PP li agradaria, Muñoz li planteja al ministre que consideri valorar la necessitat del "caràcter permanent de diverses mesures incloses en el text de forma temporal. Concretament, reiterem la necessitat d'eliminar totalment l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica i la bonificació del 80% en els peatges d'accés a xarxes de transport i distribució d'electricitat per a la indústria electrointensiva".
