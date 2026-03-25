El 17M impacta en els pressupostos catalans
Quim Bertomeu
La data triada té una repercussió directa en la negociació dels pressupostos de la Generalitat entre el Govern i ERC. D'una banda, complica les coses, ja que difícilment els socialistes s'arriscaran a concedir a ERC nous avenços competencials en plena precampanya i campanya electoral andalusa. D'altra banda, la sortida de la vicepresidenta i ministra María Jesús Montero del Govern per ser candidata del PSOE andalús dona un marge per a l'acostament entre socialistes i ERC sobre la cessió de l'IRPF. Les eleccions andaluses són per a Catalunya, alhora, un risc i una oportunitat.
En el terreny del risc, la data del 17M és poc convenient per als negociadors dels comptes catalans. ERC demana, a canvi de recolzar-los, que el Govern concedeixi a la Generalitat "nous espais de sobirania". És complicat pensar que el president Sánchez accedeixi a donar algun nou avenç competencial abans de les eleccions a Andalusia, ja que complicaria les aspiracions de Montero.
A Catalunya, tramitar uns pressupostos sol tardar entre 40 i 50 dies. Si no s’arriba a un acord de pressupostos abans del 17 de maig, això condemna els comptes catalans a no poder ser aprovats fins, com a mínim, al juliol.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia