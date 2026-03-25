Anticorrupció va demanar al jutge Rus que descartés quatre informes
La petició al·ludia a documents de la fiscal sancionada, d’Hisenda i dels Mossos sobre els correus de l’exdirigent del PP
J. G. Albalat
La tinenta de la Fiscalia Anticorrupció, Antonio Romeral, va demanar al jutge que investiga a Tarragona el cas Montoro, Rubén Rus Vela, que descartés quatre informes elaborats per la fiscal Carmen García Cerdá, per l'Agència Tributària i pels Mossos d'Esquadra sobre la rellevància penal dels correus electrònics relatius al cas Bárcenas, sobre l'exvicepresident Rodrigo Rato, el fundador de Podem Juan Carlos Monedero i l'expresident Jordi Pujol, entre d'altres.
Aquest diari va informar en exclusiva que en el procediment s'inclou "una peça reservada i secreta al marge de la principal" amb tots els missatges entregats al jutjat pel Ministeri d'Hisenda, la Direcció General de Tributs i l'Agència Tributària (AEAT), complint el que s'havia acordat en les interlocutòries del 16 de desembre del 2021. El 22 de juliol del 2025, una vegada aixecat el secret de les actuacions, Romeral va reclamar "l'expurgació dels correus electrònics", que havien de ser "dissociats de la resta i tornats a cadascun dels òrgans de l'Estat que els van remetre".
En concret, el número dos del fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, especifica que en "la peça d'expurgació que es va formnar a l'efecte per apartar els correus electrònics aliens a la investigació han d'incloure's, a més del present informe [firmat per ell], el del Ministeri Fiscal de 18 de gener del 2024 i els correus que es van adjuntar continguts en 184 pàgines; el de la Unitat de Suport de l'Agència Tributària (AEAT) a la Fiscalia de 27 de gener del 2025, i l'informe dels Mossos d'Esquadra del 21 de novembre del 2022, dissociar les pàgines 36 a 49 i els correus continguts al CD aportat"
A més, explica que s'haurien d'expurgar "la resta dels correus aportats, amb l'excepció dels que contenen informació sobre Equipo Económico o sobre els concrets fets que s'investiguen recollits als informes policials i de la Unitat de Suport de l'AEAT a la Fiscalia".
En aquest informe sobre els correus, Romeral proposa a l'instructor l'expurgació "per no guardar relació amb els fets investigats, dels correus electrònics entregats al jutjat". A més, recorda que en una interlocutòria del 19 de juny del 2025 es recull que els fets objecte d'investigació "se centren en les relacions entre Equipo Económico, el despatx creat per l'exministre Cristóbal Montoro i les empreses gasistes pertanyents a l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals, per a l'obtenció de reformes legislatives en sintonia amb les seves pretensions". Aquests fets "són els que determinen quins elements probatoris són útils i necessaris per al procediment".
