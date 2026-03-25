Austràlia i la UE segellen un pacte de lliure comerç després d’anys de negociació
L’acord eliminarà aranzels i facilitarà l’accés de les exportacions australianes al mercat europeu
Beatriz Ríos
La Unió Europea (UE) i Austràlia han tancat aquest dimarts un acord de lliure comerç, després de gairebé una dècada de negociacions, que permetrà eliminar els aranzels a les exportacions de bona part dels productes europeus i facilitar l'accés dels australians al mercat comunitari.
"Després de gairebé una dècada de feina, de paciència i de perseverança, hem conclòs l'Acord de Lliure Comerç entre la UE i Austràlia", ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, des de Canberra. Un acord que ha qualificat de "victòria per a les dues parts", resultat d'una relació que "ha madurat amb el temps" i ha sigut "construïda per perdurar".
"Les regions que considerem la nostra llar, l'Indopacífic i Europa, són menys predictibles, però estan més interconnectades que mai", ha dit el primer ministre australià, Anthony Albanese. "La millor manera d'afrontar aquesta realitat és treballar més junts", ha afegit.
Mostra d'aquesta sintonia, Austràlia i la UE han firmat en paral·lel al tractat de lliure comerç un acord de defensa. Això permetrà als socis una cooperació més estreta en l'àmbit de la indústria armamentística, la seguretat marítima o la lluita contra el terrorisme i la desinformació. "Europa i Austràlia comparteixen una responsabilitat que transcendeix les seves fronteres", ha dit Von der Leyen, "la seguretat d'Europa i l'estabilitat de l'Indo-Pacífic no són temes separats".
En plena onada proteccionista
La UE continua així amb la seva estratègia de reforçar les relacions comercials amb els seus socis en plena onada de proteccionisme. En qüestió de mesos ha firmat un pacte amb els països del Mercosur que començarà a aplicar-se al maig i ha conclòs les negociacions amb l'Índia i ara Austràlia. "Es tracta d'una veritable trilogia comercial", ha remarcat Von der Leyen.
El pes econòmic d'aquests acords és innegable, especialment atesa la talla dels mercats indi i llatinoamericà. Però tant per a Von der Leyen com per Albanese, el pes polític és igualment important. "Crec que aquest acord també envia un missatge al món que és possible respectar les regles per col·laborar d'una manera que beneficiï les dues nacions", ha dit el primer ministre australià.
En un món "on les grans potències utilitzen els aranzels com a palanca i les cadenes de subministrament com vulnerabilitats que poden explotar", ha dit la presidenta de la Comissió, la UE opta per "el comerç obert i basat en normes". La confiança, ha afegit Von der Leyen, "és més important que les transaccions".
En l'àmbit comercial, l'acord permetrà eliminar més del 99% dels aranzels sobre les exportacions de productes de la UE a Austràlia. La Comissió calcula que això suposarà un estalvi d'uns 1.000 milions d'euros en aranzels per a les empreses europees.
Aquesta mesura i altres mesures permetran un augment de les exportacions europees a l'altre costat del món del 33%, segons l'Executiu comunitari. Brussel·les calcula que la indústria làctia, l'automobilística i la química seran les que més es beneficiaran. A més, la Comissió espera que l'acord potenciï també la inversió.
De fet, el pacte inclou el sector serveis. El tracte obrirà el mercat financer i el de les telecomunicacions australians a les empreses comunitàries. Millorarà igualment l'accés a contractes i concursos públics al país.
L'acord amb Austràlia, com va passar amb el tractat de lliure comerç amb els països del Mercosur, ha estat en el punt de mira pel pes del sector agrícola. Brussel·les defensa que aquest tracte és també una oportunitat per als agricultors europeus. Aquest acord polític s'haurà de traduir ara en un text legal al qual els governs europeus hauran de donar el vistiplau per a la seva firma. Una vegada conclogui el procediment, les parts podran ratificar el text per a la seva entrada en vigor. Donada la importància de reforçar els fluxos comercials, com amb els països del Mercosur, Brussel·les podria optar per aplicar-lo de manera provisional fins a la seva ratificació.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia