El bloc d’esquerres de Frederiksen guanya a Dinamarca
Els resultats mostren un panorama molt fragmentat i descarten la reedició de la coalició entre socialdemòcrates i centristes
Gemma Casadevall
El bloc esquerrà de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va guanyar les eleccions legislatives de Dinamarca, al sumar un 47,1% dels vots, cosa que suposa uns 83 escons del total de 179 del Folketing (Parlament danès). Necessitarà recolzaments externs i queda supeditada al recolzament dels Moderats, el partit centrista del ministre d’Exteriors, Lars Lokke Rasmussen, que en va obtenir el 8,2%.El bloc esquerrà de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha guanyat les eleccions legislatives de Dinamarca, al sumar un 47,1% dels vots, cosa que suposa uns 83 escons del total de 179 del Folketing (Parlament danès). Necessitarà recolzaments externs i queda supeditada al recolzament dels Moderats, el partit centrista del ministre d’Exteriors, Lars Lokke Rasmussen, que va obtenir el 8,2% i està destinat a erigir-se en àrbitre de la nova coalició de govern.
Les projeccions al tancament dels locals de la televisió pública DR van ser rebudes al Folketing (Parlament danès) amb silenci sepulcral i cares de pànic per la militància del Partit Socialdemòcrata de Frederiksen. Supera el bloc conservador, que va sumar un 42,1% i tindrà uns 78 escons. Per al partit de la cap del govern és el pitjor resultat des del 1901.Les projeccions al tancament dels locals de la televisió pública DR van ser rebudes al Folkenting (Parlament danès) amb un silenci sepulcral, o fins i tot rostres de pànic, per la militància del Partit Socialdemòcrata de Frederiksen. Supera el bloc conservador, que va sumar un 42,1% entre tots els partits d’aquest àmbit i tindrà uns 78 escons. Però per al partit de la cap del govern és el pitjor resultat des del 1901.
Frederiksen va aconseguir defensar la posició de primera força, tot i que el seu partit va quedar molt debilitat respecte als comicis del 2022. Les projeccions li atorguen un 19,2% dels vots, set punts per sota de l’obtingut en els anteriors comicis legislatius. Frederiksen va aconseguir defensar la posició de primera força, tot i que el seu partit ha quedat molt debilitat respecte als comicis del 2022. Les projeccions li atorguen un 19,2% dels vots, set punts per sota de l’obtingut en els anteriors comicis legislatius.
La imatge de la victòria va correspondre al Partit Socialista Popular (SF) de Pia Olsen, que puja fins a l’11,4% i arrabassa la posició de segona força als liberals del ministre de Defensa, Troels Lund Poulsen, dos punts per sota.La imatge de la victòria va correspondre, per contra, al Partit Socialista Popular (SF) de Pia Olsen, que s’enlaira fins a l’11,4% i arrabassa la posició de segona força als liberals del ministre de Defensa, Troels Lund Poulsen, dos punts per sota.
Els resultats reflecteixen un panorama fragmentat i descarten una reedició de la coalició centrista amb què Frederiksen va governar en la seva segona legislatura. La primera força del flanc dretà correspon al liberal Alex Vanopslagh, que desbanca Poulsen amb un 10,5%. Vanopslagh, un polític ambiciós i identificat com a ultraliberal, és un rostre nou en la política danesa, actiu a les xarxes socials i reclutador del vot jove.Els resultats reflecteixen un panorama molt fragmentat i descarten una reedició de la coalició centrista amb què Frederiksen ha governat en la seva segona legislatura. La primera força del flanc dretà correspon al liberal Alex Vanopslagh, que desbanca Poulsen amb un 10,5%. Vanopalpslagh, un polític ambiciós i identificat com a ultraliberal, és un rostre nou en la política danesa, molt actiu a les xarxes socials i reclutador del vot jove.
Negociacions de final incert
Es perfilen negociacions previsiblement llargues i complexes. El factor clau seran els 14 escons atribuïts al partit de Rasmussen. Res pot donar-se per garantit. A favor de Frederiksen juguen la seva experiència i la seva reputació de dona forta davant qualsevol crisi. És una socialdemòcrata de línia dura, que en política migratòria defensa posicions més compatibles amb la dreta que amb la seva família política. Va demostrar en els seus set anys en el poder un comportament gairebé camaleònic. La cap del Govern, de 48 anys, va deixar clar en aquesta campanya que no se cenyirà a suposades lleialtats de bloc.Es perfilen negociacions previsiblement llargues i complexes. El factor clau seran els 14 escons atribuïts al partit de Rasmussen. Res pot donar-se per garantit. A favor de Frederiksen juguen la seva experiència i la seva reputació de dona forta davant qualsevol crisi. És una socialdemòcrata de línia dura, que en política migratòria defensa posicions més compatibles amb la dreta que amb la seva família política. Ha demostrat en els seus set anys en el poder un comportament gairebé camaleònic. La mateixa cap del Govern, de 48 anys, ha deixat clar en aquesta campanya que no se cenyirà a suposades lleialtats de bloc.
En la pràctica va demostrar la seva versatilitat política. En la seva primera legislatura, del 2019 al 2022, va governar recolzada per forces esquerrans; en la segona, va rebutjar repetir aquesta fórmula per formar una aliança centrista amb els Moderats de l’ex primer ministre Rasmussen i els liberals del titular de Defensa Poulsen.A la pràctica ha demostrat amb escreix la seva versatilitat política. En la seva primera legislatura, del 2019 al 2022, va governar recolzada per forces esquerrans; en la segona, va rebutjar repetir aquesta fórmula, malgrat que era possible, per formar una aliança de signe centrista amb els Moderats de l’ex primer ministre Rasmussen i els liberals del titular de Defensa Poulsen.
Rasmussen està destinat a ser l’àrbitre de la futura coalició, sigui quina sigui la seva constel·lació final. Ha arribat a la cita amb les urnes demostrant proximitat i regalant salsitxes fregides a desenes de ciutadans, des d’una parada ambulant situada al costat de l’estació central de Copenhaguen. Poulsen s’havia distanciat a la campanya de la línia de Frederiksen i de la promesa de la líder socialdemòcrata de reimplantar l’impost sobre el patrimoni, suprimit fa uns 30 anys.Rasmussen està destinat a ser l’àrbitre de la futura coalició, sigui quina sigui la seva constel·lació final. Ha arribat a la cita amb les urnes pletòrica, malgastant proximitat i regalant salsitxes fregides desenes de ciutadans, des d’un lloc ambulant al costat de l’estació central de Copenhaguen. Poulsen, que mai va ser un polític carismàtic, s’havia distanciat a la campanya de Frederiksen i sobretot de la promesa de la líder socialdemòcrata de reimplantar l’impost sobre el patrimoni, suprimit fa uns 30 anys.
El gir esquerrà de Frederiksen va ser una estratègia arriscada en un país amb fortes càrregues fiscals. Amb aquesta va mirar de compensar la seva línia dura en política migratòria, de la qual no pensa apartar-se. La seva proximitat amb la italiana Giorgia Meloni ha obert esquerdes en el seu partit. La socialdemocràcia danesa ha patit dos daltabaixos notables en les últimes eleccions europees i en les municipals del novembre, on va perdre l’alcaldia de Copenhaguen.
L’espectre parlamentari danès està molt fragmentat. Els 179 llocs de la Cambra es repartiran entre una dotzena de partits, als quals se sumen els dos que corresponen a Groenlàndia i dos més a les illes Fèroe, els territoris autònoms del Regne de Dinamarca. Les escoles groenlandesos tancaven quatre hores més tard, cosa que afegeix suspens al càlcul i la seva probable influència en la correlació de forces final.L’espectre parlamentari danès està molt fragmentat. Els 179 llocs de la Cambra es repartiran entre una dotzena de partits, als quals se sumen els dos que corresponen a Groenlàndia i dos més a les Illes Fèroe, els territoris autònoms del Regne de Dinamarca. Les escoles groenlandesos tancaven quatre hores més tard, a causa de la diferència horària, cosa que afegeix suspens al càlcul i la seva probable influència en la correlació de forces final.
