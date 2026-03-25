Illa s’oposa "frontalment" al desnonament del bloc de Sant Agustí de Barcelona, ajornat al 15 d’abril

Jan Magarolas

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat aquest dimecres el seu rebuig al desnonament del bloc de Sant Agustí del districte de Gràcia, que s’ha ajornat al 15 d’abril davant la mobilització ciutadana. El líder socialista, primer en una piulada i després en declaracions en persona, ha diferenciat la inversió a construir habitatges de les pràctiques "abusives".

"Ens oposem frontalment al desnonament dels veïns del carrer Sant Agustí del barri de Gràcia. En cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns i veïnes a viure al seu barri", ha afirmat Illa a través de les xarxes socials aquest matí. "Des del Govern estem actuant contra iniciatives il·legals de la propietat, que no compleixen la normativa", ha afegit.

Una protesta de diversos centenars de persones ha impedit que la comitiva judicial pogués procedir al desallotjament, de manera que l’operació ha quedat posposada. El Sindicat de Llogateres, que ha organitzat la protesta des de primera hora del matí, ha informat que han aconseguit frenar el desnonament i han denunciat que l’empresa propietària, el fons New Amsterdam Developments, vol convertir l’edifici en 'colivings', és a dir, apartaments reformats i llogats per habitacions per obtenir més rendibilitat.

Al migdia, en una compareixença a Tarragona després de signar un conveni sobre patrimoni històric, ha aprofitat per aprofundir en el seu posicionament. "La política d’habitatge de la Generalitat és clara: tots els ciutadans de Catalunya han de tenir accés a l’habitatge. Qui vulgui invertir en habitatge pot fer-ho en habitatge social per a la gent vulnerable. No qui vulgui invertir per especular, el Govern de Catalunya no vol aquest model d’inversió i negoci", ha dit.

"Insisteixo, qui vulgui invertir té catifa vermella per fer-ho en el Pla 50.000, per a la gent que ho necessita. Accés a l’habitatge com a dret bàsic, aquesta és la política del Govern en habitatge. Permeteu-me que sigui molt clar en aquest missatge, sigui a Barcelona, a Tarragona, a Girona o Lleida. Es tracta de protegir també les persones", ha reblat el president del Govern.

Paneque anuncia un expedient contra el fons

També ha condemnat l’actuació la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha explicat a RAC1 que el bloc ha estat inspeccionat davant els indicis d’una possible vulneració de la llei d’habitatge i que obriran un expedient per als 23 habitatges del bloc. Si es confirma, la sanció seria greu i podria superar els 90.000 euros, segons ha detallat Paneque. "Aquest tipus de pràctiques no només incompleixen la llei sinó que no són benvingudes a Catalunya. El síndic de Barcelona vol actuar com a mediador en aquesta situació i seria bo que hi hagués marge de negociació amb l’empresa propietària", ha apuntat la consellera.

A més, ha revelat que el Govern ha imposat 22 sancions a propietaris per incomplir la llei d’habitatge que sumen 77.000 euros des de l’aprovació del règim sancionador fa més d’un any al Parlament. La normativa es va completar el desembre passat amb la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions, que inicialment havien quedat fora, i ha derivat a més en l’obertura de 480 diligències prèvies que l’administració està analitzant.

La pròrroga dels lloguers eleva el xoc entre ERC i Junts

Els socis donen llum verda al decret de la guerra entre crítiques a Sánchez

La mare del nadó de sis setmanes víctima d'abusos és infermera, segons la consellera Pané

La DGT posa en marxa l’Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa que preveu superar els 17 milions de desplaçaments

Igualada impulsa un nou pla de comerç amb 300.000 euros per reforçar el model de “centre comercial a cel obert”

Illa s’oposa "frontalment" al desnonament del bloc de Sant Agustí de Barcelona, ajornat al 15 d’abril

L’Hospitalet obre la porta al futur biopol amb una incubadora d’empreses emergents beneïda per l’Idibell
Tracking Pixel Contents