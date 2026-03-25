Illa s’oposa "frontalment" al desnonament del bloc de Sant Agustí de Barcelona, ajornat al 15 d’abril
El Govern impone 22 sanciones que suman 77.000 euros por vulnerar la ley de vivienda
El Govern aumentará la densidad de viviendas en 69 áreas urbanísticas que están por desarrollar
Jan Magarolas
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat aquest dimecres el seu rebuig al desnonament del bloc de Sant Agustí del districte de Gràcia, que s’ha ajornat al 15 d’abril davant la mobilització ciutadana. El líder socialista, primer en una piulada i després en declaracions en persona, ha diferenciat la inversió a construir habitatges de les pràctiques "abusives".
"Ens oposem frontalment al desnonament dels veïns del carrer Sant Agustí del barri de Gràcia. En cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns i veïnes a viure al seu barri", ha afirmat Illa a través de les xarxes socials aquest matí. "Des del Govern estem actuant contra iniciatives il·legals de la propietat, que no compleixen la normativa", ha afegit.
Una protesta de diversos centenars de persones ha impedit que la comitiva judicial pogués procedir al desallotjament, de manera que l’operació ha quedat posposada. El Sindicat de Llogateres, que ha organitzat la protesta des de primera hora del matí, ha informat que han aconseguit frenar el desnonament i han denunciat que l’empresa propietària, el fons New Amsterdam Developments, vol convertir l’edifici en 'colivings', és a dir, apartaments reformats i llogats per habitacions per obtenir més rendibilitat.
Al migdia, en una compareixença a Tarragona després de signar un conveni sobre patrimoni històric, ha aprofitat per aprofundir en el seu posicionament. "La política d’habitatge de la Generalitat és clara: tots els ciutadans de Catalunya han de tenir accés a l’habitatge. Qui vulgui invertir en habitatge pot fer-ho en habitatge social per a la gent vulnerable. No qui vulgui invertir per especular, el Govern de Catalunya no vol aquest model d’inversió i negoci", ha dit.
"Insisteixo, qui vulgui invertir té catifa vermella per fer-ho en el Pla 50.000, per a la gent que ho necessita. Accés a l’habitatge com a dret bàsic, aquesta és la política del Govern en habitatge. Permeteu-me que sigui molt clar en aquest missatge, sigui a Barcelona, a Tarragona, a Girona o Lleida. Es tracta de protegir també les persones", ha reblat el president del Govern.
Paneque anuncia un expedient contra el fons
També ha condemnat l’actuació la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha explicat a RAC1 que el bloc ha estat inspeccionat davant els indicis d’una possible vulneració de la llei d’habitatge i que obriran un expedient per als 23 habitatges del bloc. Si es confirma, la sanció seria greu i podria superar els 90.000 euros, segons ha detallat Paneque. "Aquest tipus de pràctiques no només incompleixen la llei sinó que no són benvingudes a Catalunya. El síndic de Barcelona vol actuar com a mediador en aquesta situació i seria bo que hi hagués marge de negociació amb l’empresa propietària", ha apuntat la consellera.
A més, ha revelat que el Govern ha imposat 22 sancions a propietaris per incomplir la llei d’habitatge que sumen 77.000 euros des de l’aprovació del règim sancionador fa més d’un any al Parlament. La normativa es va completar el desembre passat amb la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions, que inicialment havien quedat fora, i ha derivat a més en l’obertura de 480 diligències prèvies que l’administració està analitzant.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit