Dimissions al Govern de Meloni pel revés en el referèndum
Irene Savio
Giorgia Meloni ha descobert aquests dies que el consens que la va impulsar al Palau Chigi no era un xec en blanc. També que la seva aura d'invulnerabilitat, aquesta que semblava blindar-la davant qualsevol adversitat, dista de ser inexpugnable. El rotund rebuig dels italians en el referèndum per ratificar la seva reforma del poder judicial ha suposat el cop més dur per a la líder de Germans d'Itàlia des de la seva arribada al poder. El que va començar com una ambiciosa arquitectura per remodelar l'Estat ha acabat per estrellar-se contra un mur de desconfiança civil que no només trenca l'idil·li amb el seu electorat, sinó que anticipa un final de mandat molt més accidentat del previst.
Consumat el revés, aquest dimarts van començar a rodar els primers caps: la del sotssecretari de Justícia, Andrea Delmastro, des de fa setmanes en el punt de mira pels seus presumptes vincles amb la màfia, i la de Giusi Bartolozzi, cap de Gabinet del mateix ministeri. Però el més estrepitós no ha sigut això, sinó la decisió de Meloni de demanar públicament –en un comunicat inèdit, desposseït de tota diplomàcia — la dimissió de la ministra de Turisme, Daniela Santanchè, involucrada en diversos escàndols, i fins i tot acusada de presumpte frau en relació amb fons públics rebuts durant la pandèmia. Un clara senyal, a més, de les friccions dins de l'Executiu.
La decisió es va produir després que el centreesquerra –fins ara acumulant derrotes davant del rodet de la dreta– convertís el resultat en una mena de catarsi. "Meloni dimissió", corejaven ja dilluns les seves bases al centre de Roma.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia