Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran rebutja la proposta de Trump i posa condicions maximalistes per posar fi a la guerra
"Ningú com nosaltres arribarà a un acord amb algú com vosaltres", resa un comunicat de l’Exèrcit iranià
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran, a través d’un oficial anònim a la televisió pública, ha rebutjat el pla de 15 punts per arribar a un alto el foc proposat pels EUA aquest dimarts, i ha exposat les condicions pròpies de la República Islàmica: "la fi dels atacs i assassinats, garanties que no hi haurà més agressions, reparacions econòmiques pels danys causats, la fi de la guerra en tots els fronts i el control formal de l’estret d’Ormuz".
La gran majoria d’aquestes reclamacions —sobretot la referent a Ormuz— són maximalistes i difícilment acceptables pels EUA, però el fet que la televisió pública les comuniqui significa exactament això: que, malgrat les declaracions constants que el règim iranià no negocia amb Washington, Teheran ho està fent, encara que sigui indirectament i a través de la intermediació de Turquia, Egipte i Pakistan.
Públicament, però, la República Islàmica nega completament estar en converses i negociacions amb els EUA, cosa rebutjada pels tres països mediadors, que asseguren estar intercanviant missatges diàriament. Aquesta via diplomàtica —oberta amb la mediació d’Islamabad, el Caire i Ankara— va ser anunciada pel president nord-americà, Donald Trump, dilluns, quan va assegurar que la seva aviació aturava "durant un termini de cinc dies" els atacs contra instal·lacions energètiques iranianes, "depenent de l’avenç de les converses".
Malgrat la negativa oficial, un alt càrrec del règim islàmic ha assegurat que tant Pakistan com Turquia podrien acollir les negociacions per arribar a un final definitiu de la guerra actual, iniciada el 28 de febrer amb l’assassinat sorpresa de l’aleshores líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei.
"¿Has arribat a tal punt de problemes interns que tu, [Trump], estàs negociant amb tu mateix? Gent com nosaltres mai ens entendrem amb algú com tu", ha dit aquest dimecres el portaveu del comandament central militar iranià, Ebrahim Zolfaqarí, en resposta als comentaris del multimilionari nord-americà aquest dimarts a la nit: Trump va arribar a assegurar haver rebut un regal "molt car" per part de l’Iran.
"Mai arribarem a un acord"
"Com sempre hem dit... mai arribarem a un acord amb tu. Ni ara ni mai. Mai tornaràs a veure els preus de l’energia i el petroli d’abans fins que entenguis que l’estabilitat a la regió està garantida per la poderosa mà de les nostres forces armades", ha continuat Zolfaqarí.
De cara al públic, l’Iran s’ha mostrat dur, inflexible, bel·ligerant. Teheran rebutja completament qualsevol classe de negociació i pacte per acabar amb la guerra, que, molt malgrat el mateix Trump i el primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, no té aparença d’aconseguir enderrocar el règim de la República Islàmica.
Però internament, segons mostren filtracions a la premsa, Teheran sembla més disposada a negociar i ja hauria designat els seus caps negociadors. Serien el ministre d’Exteriors, Abbás Araghchi —qui, de fet, ja va ser el cap negociador de l’Iran durant les converses de febrer a Oman, trencades per la guerra— i el president del Parlament persa, Mohammed Bagher Ghalibaf, l’actual home fort de la República Islàmica.
"Estem seguint els moviments dels EUA a la regió, especialment el seu desplegament de tropes. No intenteu posar a prova la nostra determinació per defensar la nostra terra", ha dit aquest dimecres Ghalibaf, en referència a l’enviament de diversos milers de soldats nord-americans cap a l’Orient Pròxim.
Acomodació bèl·lica
Durant els darrers dies, l’Iran ha frenat enormement els seus atacs contra els seus veïns del Golf, mentre ha mantingut els bombardejos contra Israel i posicions kurdes al nord de l’Iraq.
Teheran també ha assenyalat un nou estatus de l’estret d’Ormuz, per on els vaixells poden ara passar si paguen un peatge de dos milions de dòlars a Teheran. Diverses desenes de petroliers i vaixells han creuat l’estret, tot i que hi ha una condició: "el pas està obert només als països que no donen suport a l’enemic", ha declarat aquesta setmana Araghchi.
El país persa ha aconseguit d’aquesta manera dominar completament Ormuz i tenir una forma d’estrangular l’economia global en cas de necessitar-ho. Un alto el foc, segons els experts, eliminaria aquest as sota la màniga de la República Islàmica, que tem la repetició del conflicte en uns mesos, com ha passat ara. La crisi actual ha arribat tot just mig any després de la guerra de bombardejos de 12 dies entre Israel i l’Iran el juny de 2025.
"No hi haurà més negociacions. No n’hi haurà. I, de fet, hem de considerar sortir del Tractat de No Proliferació Nuclear", ha dit aquest dimecres el parlamentari iranià Javad Larijaní, germà de l’assassinat per Israel antic cap de Seguretat Nacional del país persa, Ali Larijaní. "Si ens serveix en un futur, podríem tornar-hi. Però si no, que se’l quedin", ha continuat el parlamentari.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit