Els diferents objectius d’Israel i els EUA a l’Iran compliquen acabar amb la guerra
Netanyahu té ambicions més maximalistes que Trump en la contesa i menys pressions internes per acabar al més aviat possible amb l’ofensiva militar
Ricardo Mir de Francia
Després d’amenaçar dissabte l’Iran de destruir les seves centrals elèctriques si no obria l’estret d’Ormuz en un termini de 48 hores, Donald Trump va optar dilluns per posar en pausa el seu ultimàtum per deixar aparentment espai a les negociacions amb Teheran. L’anunci va arribar poc abans que obrissin les borses als EUA i va agafar amb la guàrdia abaixada el Govern israelià. "Gran part de la iniciativa es va desenvolupar de manera discreta i pocs a Israel en coneixien plenament els detalls", va escriure el diari Haaretz. Benjamin Netanyahu va tardar cinc hores a reaccionar públicament per donar el seu suport implícit a la iniciativa, cosa que no significa necessàriament que confiï en les seves possibilitats d’èxit o que estigués plenament informat. Només un dia abans, de fet, l’Exèrcit israelià va afirmar que preveu combatre "diverses setmanes més" a l’Iran per poder aconseguir els seus objectius.
A mesura que passen les setmanes des de l’inici de l’agressió militar sobre Teheran va quedant clar que els objectius d’Israel i els EUA no necessàriament coincideixen. I encara menys els condicionants que enfronten els seus líders. Trump es troba sota una enorme pressió dels seus aliats interns i externs per donar al més aviat possible carpetada a la guerra, molt impopular entre els nord-americans a poc més de mig any de les eleccions legislatives i amb costos onerosos per als seus socis àrabs del golf Pèrsic. Un escenari molt diferent del que enfronta Netanyahu, que fa més de 30 anys que espera aquesta oportunitat i compta amb el suport aclaparador de la seva població per destruir l’"amenaça existencial" iraniana.
Aquestes divergències van ser expressades obertament la setmana passada al Capitoli. "Els objectius declarats pel president són diferents dels objectius exposats pel Govern israelià", va dir la directora nacional d’intel·ligència, Tulsi Gabbard, durant una compareixença al Congrés. Gabbard va explicar que Tel Aviv s’ha centrat a "desarticular" el règim iranià, mentre que Washington ha prioritzat la destrucció del seu arsenal de míssils balístics i la seva armada. També el cap de la CIA, John Ratcliffe, va insinuar que les aspiracions de tots dos difereixen, per més que públicament s’esforcin a transmetre el contrari. "Per ser clars, els objectius del president en l’operació Fúria Èpica no incloïen el canvi de règim. Això podria ser diferent del que buscava Israel", va dir Ratcliffe.
El cert és que Trump sí que va enarborar el canvi de règim durant els primers dies de l’assalt militar, instant els iranians a aconseguir el control del país. Però a mesura que el règim deixava patent la seva solidesa malgrat haver perdut molts dels seus líders, la música va anar canviant. Al contrari del que ha fet Israel. Aquest mateix diumenge Netanyahu va reiterar en una entrevista a Fox News que el seu país aspira a destruir "completament" el programa nuclear iranià i la seva capacitat per fabricar míssils, però també a "crear les condicions perquè el poble iranià faci caure aquesta tirania".
Al marge de la sort que puguin córrer els aiatol·làs, és evident que Israel té poca pressa a acabar amb la guerra, mentre els EUA busquen amb creixent interès rampes de sortida. "Trump sembla estar interessat a aplicar a l’Iran el model de Veneçuela, basat a alinear-se amb un membre pragmàtic del règim i accedir a les seves vastes reserves de petroli i altres recursos", escriu Eric Lob, analista del Carnegie Endowment for International Peace. "D’altra banda, Netanyahu sembla apostar pel mètode de tallar la gespa, que debilita l’Iran i prolonga el conflicte". Tallar la gespa és com anomenen els israelians la degradació de les capacitats militars dels seus enemics.
Patent en diverses ocasions
La disparitat d'interessos ha quedat patent en diverses ocasions en aquestes tres setmanes llargues de guerra. Alguns dels atacs d'Israel, concebuts per expandir el conflicte, han sigut públicament reprovats des de Washington. Va passar després de la voladura d'una trentena de dipòsits de combustible a Teheran el 8 de març passat, que van provocar una pluja àcida sobre la capital iraniana, i més recentment després del bombardeig del jaciment gasístic de Pars Sud, el més gran del món. El mateix Trump va dir llavors que "no sabia res" de l'atac.
Aquesta mateixa dinàmica podria repetir-se si hi acaba havent negociacions directes amb l'Iran, una cosa que, de moment, Teheran nega. Israel sempre s'ha oposat als acords negociats amb el seu arxienemic. Tant que va acabar convencent Trump durant el seu primer mandat per dinamitar el pacte assolit per Barack Obama el 2015 per restringir el programa nuclear iranià. "Diguem-ho així: Qualsevol acord acceptable per a Israel superarà de llarg les línies vermelles de l'Iran i, al revés, qualsevol acord que l'Administració (Trump) arribi amb l'Iran no serà acceptable per a Israel. És un cercle que no es pot quadrar", ha escrit a X Danny Citrinowicz, un influent exfuncionari de la intel·ligència militar israeliana.
