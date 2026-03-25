Mobilització cívica
La Global Sumud Flotilla partirà el 12 d’abril de Barcelona rumb a Gaza en una missió que agruparà 3.000 persones
Open Arms se sumarà al desplegament amb els seus vaixells i assistència sanitària, alimentària i tècnica per als tripulants
Gisela Boada
La Flotilla Global Sumud (GSF) tornarà a sortir des de Barcelona el 12 d’abril per enviar ajuda humanitària a Gaza i intentar trencar el bloqueig del territori imposat per Tel Aviv. La iniciativa serà la "major acció civil coordinada per via marítima per Palestina fins avui", segons l’organització, i reunirà uns 100 vaixells amb més de 3.000 participants, entre els quals hi haurà representants de tota la societat civil, així com figures conegudes que encara no s’han revelat.
En aquesta ocasió s’hi sumarà també Open Arms i l’objectiu és, de nou, arribar a les costes gazianes, tot i que en l’edició passada, a l’octubre, l’exèrcit israelià va frustrar l’operació, va interceptar els vaixells i va detenir alguns dels seus tripulants. "Sortim des de Barcelona perquè és el nostre far contra la vulneració dels drets humans i Catalunya ha de continuar liderant aquest procés al Mediterrani", ha declarat el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, en una roda de premsa al Parlament.
Abukeshek, que acaba de tornar de la seva missió a Cuba, ha lamentat que, mig any després de l’última flotilla que va sortir des de Barcelona, la situació a Gaza continuï sent de "vulneració sistemàtica dels drets humans", malgrat l’alto el foc anunciat, que —segons ha denunciat— no s’ha complert, i les diferents "negociacions de pau", que ha considerat "insuficients". "Des de l’alto el foc hi ha més de 650 palestins assassinats, 450 infants empresonats i altres 600 dones. Volen aprofitar l’apagada informativa per augmentar les seves pràctiques; volen legalitzar l’assassinat i les matances", ha afegit el coordinador.
Més de mil metges
La primera parada, i la més "important", serà la capital catalana, des d’on sortiran la majoria dels assistents i recursos, que s’aniran ampliant al seu pas per altres ports, com va passar en l’edició passada, i que es detallaran en els pròxims dies. Entre els participants hi haurà un miler de metges, educadors, investigadors i representants legals.
"No es permet l’entrada d’investigadors internacionals i mediambientals perquè puguin identificar els crims que s’estan cometent, així com l’impacte de les bombes i del material utilitzat a la zona", ha criticat Abukeshek, que espera poder arribar a la Franja en aquesta ocasió. L'octubre de 2025, el Govern israelià va interceptar la flotilla durant 14 hores i va detenir molts dels seus participants, entre ells l’activista Greta Thunberg o l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.
"Per aquest motiu hi anem amb més persones i vaixells, i amb representants de tota la societat civil", ha assegurat el coordinador de la flotilla, que ha ofert la roda de premsa al Parlament gràcies a la cessió de PSC, ERC, Comuns i la CUP, formacions que van enviar representants en la missió passada —excepte els socialistes—, però que no han donat detalls sobre si ho faran també en aquest cas. La previsió és que el comboi surti de Mauritània el 10 d’abril i parteixi des de Barcelona el dia 12 al migdia.
Demanem que no es torni a impedir que Open Arms navegui, com ha passat en altres ocasions, i que no es limiti la nostra capacitat
La novetat d’aquesta edició és que l’organització d’ajuda humanitària Open Arms s’incorporarà, si rep el permís necessari del Govern, a la missió. El cap d’operacions, Gerard Canals, ha explicat que necessiten una autorització mitjançant despatx —un document legal— des de Madrid, per la qual cosa ha demanat a les autoritats que no frenin els plans. "Demanem que no es torni a impedir que Open Arms navegui, com ha passat en altres ocasions, i que no es limiti la nostra capacitat", ha reclamat. Des d’Open Arms es donarà suport sanitari, alimentari i assistència tècnica a la resta de tripulants durant la missió.
La difusió com a protecció
"Quan es posen obstacles a qui salva vides, les conseqüències no són administratives, són humanes", ha assenyalat Canals, que ha demanat posar "límits" a la vulneració de drets i ha recordat que "no posicionar-se" no és "neutralitat", sinó "passivitat". "La guerra converteix el sofriment en norma i la dignitat en una excepció", ha afegit.
Abans que ell ha intervingut Ariadna Masmitjà, integrant de l’organització a Catalunya que va pujar a la flotilla la tardor passada, qui ha interpel·lat la ciutadania per recordar que la missió té una connexió directa amb la societat. "Les grans entitats bancàries que especulen amb l’habitatge contribueixen al negoci militar de la guerra", ha denunciat, després de criticar la despesa en defensa de l’Executiu i demanar "la màxima difusió" com a eina de protecció per a qui participa en l’expedició.
