La Generalitat augmentarà la densitat de 69 àrees urbanístiques
Sara González
El Govern prioritzarà 69 "àrees prioritàries" no desenvolupades en les quals es podrà augmentar la densitat de població i, per tant, construir més pisos en una mateixa zona dins del pla per construir 214.000 habitatges tant protegits com de mercat lliure. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va concretar ahir que es tracta de solars en els quals es poden construir més de mil vivendes i que la majoria estan ubicats a l’àrea metropolitana, a la segona i tercera corona.
La consellera va fer aquest anunci després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensés en una entrevista a EL PERIÓDICO que calia canviar el paradigma urbanístic de Catalunya i "densificar tant" com fos possible. Davant l’enrenou que la seva aposta ha generat, Paneque va precisar que no es trencarà l’"equitat territorial" i que no es modificarà la densitat dels plans urbanístics en els quals ja s’està construint, ja que això suposaria allargar els processos de construcció. En canvi, considera que es pot augmentar la densitat en els plans que estan per impulsar, a més de modificar la llei d’urbanisme per "agilitar" tràmits i escurçar els temps per poder edificar.
El plantejament d’un augment de la densificació ha generat un inusual consens entre la resta de grups parlamentaris, tant entre els seus socis d’investidura com a l’oposició, que han rebut la proposta amb recel al considerar que no és la millor solució a la crisi habitacional. Ahir, els Comuns van demanar a Illa que reorienti la seva política d’habitatge per situar al centre del debat la lluita contra l’especulació, el frau en els preus, la rehabilitació d’edificis en mal estat i la mobilització de pisos buits com a alternatives a la construcció, com a mesures prioritàries en l’actual context de crisi.
