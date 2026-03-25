El Govern demana a ERC que separi l’autogovern dels pressupostos
Els republicans exigeixen que qualsevol pacte comporti "més sobirania" a Catalunya
Sara González
Com reforçar els serveis públics, les polítiques d’habitatge i la mobilitat. D’aquests "reptes" que té Catalunya per davant el Govern de Salvador Illa vol parlar amb ERC en el marc de la negociació dels pressupostos en la pròrroga que les dues parts s’han concedit per mirar d’arribar a un acord. No obstant, l’únic que han verbalitzat els republicans és que esperen una alternativa a la recaptació de l’IRPF que suposi avanços en "sobirania". Davant aquesta discrepància en el punt de partida, l’Executiu va demanar ahir, just abans de reprendre les converses, que no es vinculi l’assumpció de noves competències als comptes i que, en tot cas, es treballin "en paral·lel".
Així ho va especificar ahir la portaveu de l’Executiu català, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del Govern després de retirar els pressupostos per no haver aconseguit ara per ara un pacte amb ERC.
Però els republicans no donen senyals de voler renunciar als seus plantejaments, sinó tot el contrari. La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va dir que qualsevol acord pressupostari ha de passar per concedir "més sobirania" a Catalunya. Al partit de Junqueras li valdria que es concretés la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat però, si no pot ser, exigeix una alternativa "igual o millor". Això només pot passar per garantir avanços competencials per a la Generalitat, una negociació que suposaria involucrar el Govern.
Això és just el que vol evitar Illa abans de la contesa electoral fixada a Andalusia per al 17 de maig malgrat que, davant els focus, al Govern asseguren que aquesta convocatòria "no afecta" la negociació pressupostària a Catalunya.
