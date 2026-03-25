Israel tindrà sota control el sud del Líban i no permetrà el retorn de la població
El Govern libanès continua el seu setge contra Hezbol·là / Declara persona ‘non grata’ l’ambaixador de l’Iran al país i li ordena que l’abandoni
Andrea López-Tomàs
Israel vol el sud del Líban. Així ho va expressar el ministre de Defensa, Israel Katz, ahir. Un dia després que el titular de Finances, el colon ultradretà Bezalel Smotrich, defensés que la nova frontera israeliana ha de situar-se al riu libanès Litani, Katz va declarar que l’Exèrcit mantindrà el control del sud del país veí fins aquest punt de demarcació, a 30 quilòmetres de la frontera amb Israel. Al seu torn, va afirmar que les tropes impediran el retorn dels residents d’aquesta zona, que suposa més d’un 10% del territori libanès. El ministre va al·legar motius de seguretat per al nord d’Israel, mentre va acusar el Govern del país dels cedres de no haver desarmat Hezbol·là i va prometre continuar les operacions contra el grup. Els atacs de drons i projectils de Hezbol·là van matar ahir una dona al nord d’Israel.
Israel importa així el model de Gaza al sud del Líban, una zona que ja havia sigut prèviament ocupada per Tel-Aviv des del 1982 fins a l’any 2000. "Vam prometre oferir seguretat als residents del nord, i això és el que farem", va afirmar Katz. Segons el ministre, la seguretat de la seva ciutadania als llogarrets frontereres depèn directament de la presència de població libanesa al costat de la frontera. "Centenars de milers de residents del sud del Líban que van evacuar cap al nord no podran tornar al sud del riu Litani fins que es garanteixi la seguretat dels residents del nord [d’Israel]", va declarar durant una reunió amb el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit israelià, el tinent general Eyal Zamir, i altres alts comandaments. "El principi és clar: on hi ha terrorisme i míssils, no hi haurà cases ni residents, i l’Exèrcit israelià hi serà present", va assegurar.
Cinc morts
Katz també va celebrar que tots els ponts sobre el riu Litani hagin sigut "dinamitats", al·legant sense proves que havien sigut utilitzats per Hezbol·là per traslladar operatius i armes al sud del Líban. "Les forces israelianes controlaran els ponts restants i la zona de seguretat fins al Litani", va afegir. Hezbol·là continuarà lluitant contra Israel per impedir que el seu Exèrcit ocupi el sud del Líban, declarant que aquesta ocupació constituiria una "amenaça existencial" per al Líban com a Estat, en paraules del diputat Hassan Fadlallah recollides per l’agència de notícies libanesa.
Al seu torn, el Govern libanès continua el seu setge contra Hezbol·là. Ahir, les autoritats van declarar persona non grata l’ambaixador de l’Iran al país i li van ordenar que l’abandoni. Fa uns dies també van exigir la sortida de tots els membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana. El ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, va celebrar la decisió del Govern libanès.
Els atacs van continuar al sud del Líban i també als suburbis de Beirut. Dos paramèdics del servei d’ambulàncies de Nabatiye, la principal ciutat d’interior del sud del Líban, van morir quan un dron israelià va impactar contra la seva motocicleta. A Bshamoun, al districte d’Aley, una zona a l’est de Beirut de majoria drusa, tres persones van morir, entre les quals, una nena de tres anys. També la capital israeliana, Tel-Aviv, va patir l’impacte d’un míssil iranià que va provocar sis ferits i va causar elevats nivells de destrucció en una zona residencial. Fonts de seguretat van confirmar a The Times of Israel que l’artefacte explosiu contenia uns 100 quilograms d’explosius.
