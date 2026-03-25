Junts recolzarà el decret anticrisi a canvi de millorar els autònoms
Els postconvergents aconsegueixen eximir de l’IVA els treballadors per compte propi que facturin menys de 85.000 euros a l’any
Miguel Ángel Rodríguez
Miriam Nogueras va deixar clar ahir que votaran a favor del reial decret amb mesures per fer front a la guerra a l'Iran. La portaveu de Junts al Congrés va explicar que el seu vot a favor està condicionat al fet que el Grup Socialista doni suport a una proposició no de llei dels postconvergents en la qual reclamen eximir de l'IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals, en aplicació de la directiva europea 2020/285. "Comptem que el PSOE voti a favor de poder cuidar els autònoms, llavors podran comptar amb el nostre vot al decret de mesures".
Lluny de la tàctica habitual de mantenir la incògnita, Nogueras va aplaudir que el reial decret aprovat pel Consell de Ministres divendres conté bona part de les rebaixes fiscals que van plantejar fa setmanes. Va confirmar que la seva formació recolzarà el text. Amb el sí dels postconvergents, el Govern té gairebé assegurada la convalidació de l'anomenat escut social. ERC i el PNB van anunciar el seu vot a favor i Podem la seva abstenció, amb la qual cosa només falta que EH Bildu hi prengui posició, tot i que s'espera que sigui favorable.
Va ser en una entrevista a TV3 on Nogueras va confirmar el suport del seu partit, condicionat al fet que el PSOE faci el mateix amb la proposició no de llei dels postconvergents. Junts va defensar ahir una proposició no de llei (PNL) sobre mesures fiscals urgents per fer front a la fatiga tributària que pateix la classe mitjana. El text, que contempla més de 20 mesures, recull l'aplicació de "la directiva europea 2020/285 que permet eximir de l'IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals".
Des del PSOE, el portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López, i fonts del Govern d'Espanya van confirmar el vot favorable a aquest punt, important per al partit de Carles Puigdemont. "No es tracta de cap canvi de cromos", va detallar López, i va afegir: "Estem d'acord amb diversos punts perquè, a més, cal traslladar una directiva europea en aquest sentit". Malgrat això, hi va haver converses de Junts amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per confirmar aquest recolzament. Van arribar a bon terme, segons va poder saber aquest diari
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia