L’Argentina crida "justícia, memòria i veritat" en els 50 anys del cop militar
L’efemèride convoca una multitud a Buenos Aires i altres grans centres urbans
Abel Gilbert
Els argentins es van mirar una altra vegada aquest dimarts davant el mirall de la seva història més tràgica. Un 24 de març, però fa mig segle, era enderrocat un Govern sorgit de les urnes. No va ser, no obstant, un cop d'Estat com els del 1930, 1943, 1955 i 1966. El Procés de Reorganització Nacional va posar en marxa una maquinària sagnant que va canviar la configuració del país sud-americà. Les massives mobilitzacions a la ciutat de Buenos Aires i altres centres urbans d'importància per reclamar, com si el temps no hagués passat, "memòria, veritat i justícia" es van desplegar no només com un recordatori que l'oblit és impossible sinó com una resposta col·lectiva a un Govern que, per primera vegada des de la recuperació de les institucions democràtiques, s'ha obstinat a banalitzar l'horror.
Javier Milei va aconseguir que, per primera vegada des que un 24 de març és un dia no laborable, marxessin junts tots els partits polítics, organitzacions defensores dels drets humans i el sindicalisme. Des del 2006, les processons sectorials feien torns a l’espai públic per picabaralles internes. Les provocacions de l’ultradretà van facilitar una unitat d’emergència al carrer. Van ser milers de persones arreu del país. Un riu humà. "No sigui covard, lluiti com una persona gran", expressava un cartell elaborat a mà. "¿Això has votat?", es llegia en un altre que simulava ser una papereta electoral de la ultradreta. "Aprenguem a triar.
