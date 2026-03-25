L’Exèrcit modernitza la defensa antiaèria davant l’amenaça dels drons
Al maig rebrà les primeres unitats d’un nou sistema dissenyat per Indra i Escribano a partir del que han après a Ucraïna
Juan José Fernández
En la guerra d'Ucraïna, tot moviment en terra sembla congelat, mentre una gran activitat es desenvolupa en vol: al matí, el dels drons que mantenen la línia d'extermini al front; a les nits, el dels drons i míssils en els bombardejos. En la guerra del golf Pèrsic no hi ha encara botes de les forces atacants sobre el terreny, però sí que hi ha un intens intercanvi de bombardejos aeris dels Estats Units i Israel i de míssils i drons de l'Iran. La guerra del present acredita la primacia de l'arma aèria i la creixent amenaça que ve des de dalt. En aquest marc, l'Exèrcit planteja la modernització del seu sistema de defensa antiaèria.
A la ministra de Defensa, Margarita Robles, li va recordar aquest dilluns el general Manuel César Arienza, cap del Comandament d'Artilleria Antiaèria (MAAA), que aquesta artilleria, abans gairebé oblidada, ara és prioritària arreu del món. El MAAA té un pla de modernització de l'escut antiaeri espanyol amb cinc potes: ampliació de l'arsenal de míssils Patriot, renovació dels míssils Nassams, substitució dels Hawk, implementació d'un nou centre d'operacions i implantació d'una xarxa de lluita electrònica i cinètica contra els drons.
Les aeronaus no tripulades són una prioritat, segons es desprèn de l'après en la guerra d'Ucraïna. El MAAA ha tingut personal destacat al país envaït per Rússia per aprendre com es defensen els ucraïnesos dels drons. Al MAAA tenen acreditat que els drons del tipus 1, els anomenats micro i mini, fan més mal que els grans i mitjans. Aquests, com els Sahed iranians o els Geran russos, tenen més capacitat explosiva, però "són més fàcils de detectar per radar", va explicar Arienza a Robles. Els drons petits poden escapar més fàcilment a la detecció, porten menys càrrega, però poden deixar anar elements químics o biològics de gran letalitat.
La carta de modernització de la defensa antiaèria espanyola és el sistema dels subsistemes i sensors Aracne. L'amenaça determina la defensa. El MAAA, amb un quarter general, tres regiments principals –el 71 a Madrid, el 73 a València i el 74 a Algesires– i 1.925 efectius afronta dos objectius: la defensa de les tropes en els seus desplegaments i la de les infraestructures crítiques en territori espanyol.
Nivells de defensa
Té establerta una arquitectura multicapa en quatre pisos: canons 35/90 Skydor i coets Mistral per a la defensa a molt baixa altura contra drons; míssils Nasams per aturar aeronaus i míssils de creuer a baixa altura, entre 100 i 1.000 metres; míssils per a amenaces volants que arriben a mitja altura, fins a 20.000 metres; i míssils antimíssil Patriot, amb un sostre de 30 quilòmetres d'altura.
Al maig començarà a arribar a la defensa antiaèria una primera comanda de cinc sistemes Aracne fixos i cinc mòbils. Aracne, prenent el nom de la teixidora mitològica, és l'evolució que la tecnològica Indra ha fet del sistema antidron Cervus, que l'Exèrcit té desplegat a les missions OTAN a Letònia i Eslovàquia. Cervus és un conjunt de màquines i antenes de radiofreqüència orientades a la guerra electrònica.
Lliçó primera de la guerra d'Ucraïna: l'amenaça dels robots voladors evoluciona ràpid i a baix cost, cosa que implica per a la defensa el risc de quedar obsoleta. Per això, l'Exèrcit va demanar a la indústria un sistema obert, modular, que pugui admetre afegits. Aracne, realitzat per Indra i Escribano, incorpora nous sensors de ràdio, electrònics i òptics, i la possibilitat d'afegir-hi canons. En el plantejament es té en compte que no és sostenible una defensa que per fer caure drons de 30.000 euros hagi de fer servir míssils d'un milió o coets de 200.000.
