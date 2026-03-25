Mazón declararà com a testimoni i aclarirà si entrega els seus whatsaps
La magistrada de Catarroja no ha fixat la seva compareixença perquè espera que la interlocutòria del TSJCV, que va rebutjar investigar-lo, sigui ferma
Laura Ballester
La investigació judicial sobre la dana entra en una nova fase, en la qual Carlos Mazón encara té un paper protagonista. El que va ser president de la Generalitat Valenciana haurà de declarar al jutjat de Catarroja en qualitat de testimoni. El Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) va rebutjar la imputació de l’excap del Consell, de manera que la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, l’ha citat com a testimoni perquè expliqui com va ser el procés de presa de decisions la tarda del 29 d’octubre del 2024. La informació que aporti, en aquest sentit, pot ser determinant en la instrucció que segueix contra l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, i el seu exnúmero dos, Emilio Argüeso. Fins ara, la jutge havia ofert a Mazón que declarés com a investigat o querellat de manera voluntària fins en tres ocasions, ja que només el pot imputar l’alt tribunal valencià, perquè continua aforat com a diputat de les Corts.
L’expresident sempre ha declinat comparèixer però, després de la decisió del TSJCV, que exclou ara per ara la seva responsabilitat penal en el fatal desenllaç de 230 víctimes mortals del 29-O, la magistrada l’ha citat per comptar amb la seva versió "sobre les decisions que s’anaven adoptant al Cecopi o l’absència d’aquestes, i el moment en què es van adoptar i el seu contingut". La instructora segueix així el criteri de citació que ha aplicat fins ara amb la resta de testimonis que van compartir espai aquell dia amb l’expresident, com la periodista Maribel Vilaplana, els escortes o el xòfer: conèixer la informació que transmetien els màxims responsables de l’emergència.
La magistrada ha proposat a Mazón que aporti voluntàriament a la causa la llista de les seves trucades i els seus missatges del 29-O. Cal recordar que aquell dia Mazón va intercanviar 12 trucades amb l’exconsellera, deu d’elles amb el Cecopi en marxa. Fins ara, tots els testimonis han accedit a entregar de manera voluntària les seves trucades i missatges, inclòs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a més dels dos investigats. També el que va ser el cap de Gabinet de Mazón, José Manuel Cuenca, ha donat permís per intentar recuperar les seves converses d’aquell dia, esborrades, segons ell, al canviar el mòbil. El xat entre els dos s’ha convertit en una de les claus de la instrucció per les ordres o instruccions que José Manuel Cuenca donava a Salomé Pradas amb opinions sobre el confinament de la ciutadania a la província de València.
