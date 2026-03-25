Al Congrés
La pròrroga dels lloguers eleva el xoc entre ERC i Junts
Rufián acusa els postconvergents de mentir amb aquestes mesures: "Els desitjo anys d’ostracisme polític"
Miguel Ángel Rodríguez
A primera hora del matí, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, entrava al ple quan se li ha preguntat per la falta de suports al reial decret d’habitatge que prorroga els lloguers dos anys i limita les pujades al 2%. "Doncs per això no l’hem portat", ha respost. I la decisió ha estat encertada a la vista de la tensió que ha generat la mesura dins del ple entre els mateixos socis del Govern. Sobretot, entre ERC i Junts. En el que sí semblen estar d’acord és en el decret amb l’'escut social' que es debatrà aquest dijous.
"Junts menteix i hi ha poc menys de 30 dies per dir-ho a la gent. El decret d’habitatge, per molt que digui la dreta catalana, en cap moment parla d’expropiació, de topalls, ni de treure delictes als okupes, ni una vegada. Menteixen", li ha etzibat Gabriel Rufián a la bancada de Junts abans de qüestionar-los per "a qui treballen" o si algun d’ells "té una empresa immobiliària". I el cert és que el decret es limita a prorrogar els lloguers i establir un límit en la pujada dels preus del 2%.
Així, el portaveu d’ERC ha acabat llançant una advertència als postconvergents si s’oposen a aquesta mesura. "Si tomben aquest decret, jo els desitjo anys d’ostracisme polític i els puc prometre que mentre jo continuï aquí, el que em quedi, m’hi esforçaré molt perquè així sigui, perquè fan un mal terrible a la gent". Els diputats de Junts s’han revoltat als seus escons, però la portaveu del partit, Miriam Nogueras, ha obviat l’atac en la seva intervenció des de la tribuna.
Rebuig absolut
Lluny d’això, Nogueras s’ha limitat a criticar les mesures sobre habitatge que fa anys que pregona l’esquerra i que aplica el Govern de la Generalitat a Catalunya. "Hi ha alternativa", ha dit abans de desgranar la seva recepta davant aquesta crisi: reduir la burocràcia; facilitar la construcció d’habitatge públic; posar els pisos de la Sareb a disposició de la Generalitat i eliminar l’impost de transmissions patrimonials.
Tot seguit, ha criticat amb duresa el decret d’habitatge, mostra clara que s’hi oposaran arribat el moment. En concret, ha dit que està "tan mal fet i amb tan poc rigor que acaba beneficiant qui no hauria de beneficiar". Així, diu que els petits propietaris no podrien recuperar la seva propietat, tot i que això no és així, ja que es mantenen els mateixos supòsits en què l’arrendador pot tornar a accedir a l’immoble.
Els altres socis
No són els únics que s’han enredat en aquesta disputa. "Valorem molt positivament el decret d’habitatge per prorrogar els contractes de lloguer i limitar les actualitzacions anuals de rendes. [...] Perquè nosaltres, a diferència de les dretes, tenim compromís social amb els bascos i basques i amb les classes populars i treballadores. De no haver estat per les mesures que les esquerres hem introduït en ell, el seu decret més que un escut social, constituiria un escut empresarial", ha sentenciat la portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua.
I no tan convençuda s’ha mostrat la seva homòloga al PNV, Maribel Vaquero, que ha aplaudit que el Govern hagi portat aquesta mesura en un reial decret diferent del de l’'escut social' per no posar-lo en risc. No obstant això, la formació jeltzale s’ha mostrat més oberta al decret d’habitatge, assegurant que hauran d’analitzar totes les implicacions de la mesura.
