Sánchez es dona 48 hores més de marge per remodelar el Govern
La Moncloa apunta que la primera finestra per oficialitzar els canvis després de la sortida de Montero serà divendres / La sensació en el Consell de Ministres és que els canvis seran quirúrgics
Iván Gil
La marxa de María Jesús Montero del Govern per centrar-se en la seva candidatura a les eleccions andaluses convocades aquest dimarts per al 17 de maig no serà automàtica. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda esperarà uns dies, donant almenys 48 hores més de marge a Pedro Sánchez per encarar la remodelació del Govern. Fonts de la Moncloa la situen entorn de divendres que ve.
Les mateixes fonts apunten que l'Executiu estarà centrat aquest dimecres en la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar compte de la posició d'Espanya en la guerra de l'Iran. Dijous serà el torn del ple extraordinari per convalidar el decret amb el pla anticrisi, que ara mateix és la principal prioritat del Govern.
La primera finestra per oficialitzar els canvis, segons apunten les mateixes fonts, seria així divendres. Si no hi ha canvis, des de primera hora, ja que posteriorment Sánchez té agendada una reunió a la Moncloa amb el 'lehendakari' Imanol Pradales. En l'Executiu traslladen que l'avanç tècnic de les andaluses, previstes al principi per al mes de juny, no els hauria agafat tan per sorpresa. "Sabíem que passaria, si no aquesta setmana, a partir de la següent".
Tot i que en els últims dies s'havien donat senyals sobre la data finalment triada, en l'entorn de Montero presagiaven com més factible que els comicis se celebrarien com a mínim el 31 de maig. El moviment del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Montero, obliga així a avançar els canvis en l'Executiu sobre els quals Pedro Sánchez ha evitat donar pistes.
Cuerpo pot guanyar pes
La sensació dins del Consell de Ministres és que, com ha passat al llarg de la legislatura per altres sortides obligades, els canvis seran quirúrgics. Això és, acotats a les carteres que deixa la vicepresidenta primera i responsable del departament d'Hisenda. A l'àrea econòmica alguns ministres consideren que el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, podria guanyar pes, mentre que el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ja exerceix a la pràctica algunes tasques pròpies de la vicepresidència primera.
El precedent immediat d'aquesta crisi de Govern és la que va tenir lloc amb la sortida de Pilar Alegría. L'avanç de les eleccions aragoneses, per a les quals havia sigut designada candidata pel PSOE, la va agafar com a ministra d'Educació i Esports i portaveu del Govern. Llavors, Sánchez es va prendre una setmana per reemplaçar-la, incloent-hi entremig. Jorge Azcón va comunicar la convocatòria d'eleccions anticipades el 15 de desembre de l'any passat i la declaració institucional de Pedro Sánchez per traslladar el nom de la seva substituta no es va produir fins al 22 de desembre.
Mentrestant, el cap de l'Executiu va estar dos dies de viatge a Brussel·les, per participar en la cimera UE-Balcans Occidentals i posteriorment al Consell Europeu. A la seva tornada, a primera hora d'un divendres, va comunicar els canvis de carteres. Aquell mateix dia es va produir el traspàs de carteres i la seva substituta en Educació i Esports, Milagros Tolón, va acudir a prometre el càrrec a la Zarzuela. El que sí que va fer Alegría després de la convocatòria electoral va ser aclarir tota la seva agenda com a portaveu i ministra per centrar-se en la campanya.
Montero es va acomiadar aquest dimarts dels seus companys del Consell de Ministres, fins i tot sense oficialitzar-se si serà l'últim en què participi. La que amb total seguretat serà la seva última sessió de control al Govern al Congrés és la d'aquest dimecres, on respondrà a les preguntes dels grups parlamentaris.
El que no farà Montero, a diferència d'Alegria, és deixar la seva acta de diputada. La conservarà fins que es conformi el parlament andalús. Si renunciés abans hauria d'incorporar-se a la plaça de metge que té assignada a l'hospital Virgen del Rocío.
El de l'exministra d'Educació i Esports i exportaveu del Govern va ser precisament el primer assaig de l'estratègia dels ministres-candidats. Llavors, els exigus 18 diputats collits per Alegría van deixar els socialistes igualant el seu sòl històric en aquesta comunitat el 2015. A la Moncloa neguen que la identificació amb el Govern llast en campanya. "Montero és un gran actiu", apunten per assegurar que "no es pot tenir millor candidata a Andalusia". En primer lloc, argumenten, pel seu grau de coneixement entre l'electorat andalús, però també un balanç de gestió "immillorable". "Això no pot jugar en contra seu, els andalusos ho valoraran", conclouen malgrat que les enquestes que tenen a la Moncloa i a Ferraz sobre la taula són de moment negatives.
