CONGRÉS
Sánchez xifra el cost de la guerra per a Espanya en 5.000 milions diaris i acusa Feijóo: «Callar davant la guerra és complicitat»
El president del Govern es torna a embolicar amb la bandera per defensar davant la dreta que «patriotisme és oposar-se a una guerra il·legal que en res beneficia els interessos dels espanyols ni dels europeus»
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, va tardar poc més d’un minut a enarborar el «no a la guerra» durant la seva compareixença aquest dimecres al Congrés per explicar la posició d’Espanya davant el conflicte a l’Orient Mitjà. Ho va fer traçant una línia de punts entre la guerra de l’Iraq i l’actual de l’Iran, anteposant que ell mateix va sortir a mobilitzar-se al carrer contra la decisió del llavors president, José María Aznar, de ficar Espanya en aquella guerra al costat dels EUA. Un antagonisme que ha recuperat per situar Alberto Núñez Feijóo com a hereu del bel·licisme de les Açores» i contraposar-lo a la posició d’ara del seu Executiu. Després de resumir les conseqüències de la guerra de l’Iran, en nombre de víctimes, desplaçats i cost econòmic, es va llançar a acusar el líder del PP de «contribuir-hi amb el seu silenci».
«Callar davant una guerra injusta no és prudència ni lleialtat. És un acte de covardia i de complicitat», va retreure mirant el grup de la dreta. Davant d’això, i més enllà de la posició discursiva, va defensar el rebuig de l’ús de les bases de Rota i Morón per part dels EUA. «No ha sigut fàcil», va reconèixer, «però ho hem fet perquè així ho permet l’acord bilateral que gestiona aquestes bases i perquè som un país sobirà que no vol participar en aquesta guerra».
Els aplaudiments més grans del seu grup van venir després d’embolicar-se novament amb la bandera, com a l’última campanya de Castella i Lleó, per assegurar que «és un orgull ser espanyol». En un joc constant de contraposicions, va assenyalar que «patriotisme és oposar-se a una guerra il·legal que en res beneficia els interessos dels espanyols ni dels europeus». En aquest sentit, ha destacat que «Espanya és avui una referència internacional en defensa de la pau i el dret internacional».
Sánchez ha posat en valor el seu pla anticrisi per combatre les conseqüències de la guerra, però sense deixar de reconèixer que depenent de la seva durada el cop està encara per mesurar. De moment, va xifrar en 5.000 milions d’euros diaris les pèrdues de les empreses espanyoles. «El dièsel i el gas han arribat a pujar un 35% i un 95%, respectivament. L’Ibex 35 ha acumulat una caiguda del 9%. Això significa que les empreses espanyoles han perdut més de 100.000 milions d’euros en menys d’un mes. Gairebé 5.000 milions d’euros per cada dia de conflicte».
En clara referència a Feijóo, va defensar que ser aliats [dels EUA] no significa «obediència ni seguidisme cec». Significa, va dir, «lleialtat a uns principis». També «tenir el coratge de plantar-se quan el camí és l’equivocat. I dir al teu soci la veritat, tot i que sigui incòmoda per a ell, que aquesta guerra és un immens error amb un cost humanitari, moral, econòmic i de seguretat que no acceptem ni estem disposats a pagar». Finalment, va tancar la seva primera intervenció comprometent-se que «Espanya no serà còmplice: ni d’agressions il·legals, ni de mentides disfressades de llibertat».
Tot i que el paquet de mesures incorpora algunes de les propostes del PP, com la baixada de l’IVA dels carburants al 10%, a Génova deixen en l’aire que vagin a votar a favor de la convalidació del reial decret llei i recomanen al Govern que amarri els suports dels seus socis parlamentaris.
Suports al decret anticrisi
La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va celebrar aquest dimarts que el Govern assumís les baixades fiscals proposades pel PP, però va demanar valorar la conveniència de fer-ne permanents algunes i anar més enllà incloent-hi, entre d’altres, la deflactació d’IRPF. El líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar a més a l’Executiu ajornar la votació a l’abril per incloure aquestes mesures reclamades pels populars.
A la Moncloa consideren que ja tenen prou vots per convalidar-lo i per això el porten immediatament a la Cambra baixa, menys d’una setmana després d’aprovar-lo en Consell de Ministres, tot i que previsiblement Sánchez tornarà a demanar responsabilitat a Feijóo davant d’una crisi que, segons adverteix, tindrà conseqüències a la butxaca dels espanyols.
Precisament, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va assegurar que el seu partit recolzaria el decret anticrisi si inclou entre les mesures que els autònoms que facturin menys de 80.000 euros no paguin IVA, una mesura que el PSOE també va confirmar que recolzaria.
