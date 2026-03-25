Compareixença
Els socis donen llum verda al decret de la guerra entre crítiques a Sánchez
L’Executiu aconsegueix el suport d’ERC, Junts, EH Bildu i PNV, a l’espera que BNG i Coalición Canaria prenguin una decisió
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern ja té els suports necessaris per aconseguir aquest dijous la convalidació del reial decret amb mesures per fer front a les conseqüències de la guerra a l’Iran. Un a un, els quatre socis amb més representació al Congrés -ERC, Junts, EH Bildu i PNV- han donat el seu vistiplau a l’'escut social', arribant a reivindicar l’autoria de moltes de les mesures. No obstant això, el seu vot favorable no ha estalviat a Pedro Sánchez de rebre crítiques de tots ells, sobretot de les formacions d’esquerres.
A poc més de 24 hores que el decret es debati a la Cambra Baixa, el Govern s’ha tret tota la pressió davant la votació, tot i que els socis l’han advertit de cara a futures mesures. "Els demanem que siguin valents", li ha etzibat el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, abans de criticar que "abaixar impostos sense intervenir el mercat només afavoreix" els propietaris de les grans petrolieres. Així, ha assenyalat que el preu de la gasolina continua pujant malgrat la rebaixa fiscal.
No ha estat l’únic. La seva homòloga a EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha anunciat que la seva formació també donarà suport a l' 'escut social', tot i que ha denunciat que "les petrolieres ja han reabsorbit la major part de la rebaixa que es pretenia aconseguir". Tanmateix, també ha tret pit que l’Executiu hagi assumit algunes de les propostes que li van fer arribar, com l’ampliació del bo social elèctric, la prohibició del tall de subministraments bàsics a famílies vulnerables o la recuperació del mecanisme d’ajuda a la indústria electrointensiva.
A l’altra banda, PNV i Junts han tret pit de ser els principals inspiradors del decret. "Que les principals mesures d’aquest decret siguin les de Junts confirma que sempre acaben comprant les mesures de Junts, que són les que funcionen", ha dit la portaveu postconvergent, Miriam Nogueras. "En general, les mesures que s’han adoptat són d’acord amb el que el nostre grup ha proposat. No hi és tot i fins i tot hi ha algun aspecte que cal corregir, però ja li avanço que comptarà amb el nostre vot favorable", ha apuntat Maribel Vaquero, líder dels jeltzales al Congrés.
Les xifres
Amb el suport d’aquestes quatre formacions, sumades als diputats del PSOE i Sumar, l’Executiu ja disposa de 173 suports. Si el PP opta pel 'no', cosa que encara no ha revelat, serien 171 rebutjos amb els de Vox i UPN. Una votació força ajustada, en part per l’abstenció que va anunciar Podem dilluns passat. Aquest dimecres, la líder dels morats ha reiterat el seu rebuig a les mesures, sobretot a la baixada d’impostos, però ha donat un marge a l’Executiu.
A més, encara falta saber què faran Coalició Canària i BNG que, de moment, continuen negociant amb el Govern. La diputada canària Cristina Valido ha recordat que les rebaixes d'IVA no afecten l’arxipèlag, ja que no s’aplica aquest impost sinó l’Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), per la qual cosa ha demanat marge per poder reduir-lo. Des del BNG, Néstor Rego ha lamentat que no s’inclogui un topall als preus.
