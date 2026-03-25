Aliança trumpista
Trump fitxa Mark Zuckerberg i Jensen Huang com a assessors per a la regulació de la IA
La Casa Blanca reforça la seva connexió amb gegants tecnològics com Meta, Nvidia, Oracle, Google o Dell, els directius dels quals passaran a influir en les polítiques públiques després de fer donacions milionàries a l’actual president
Carles Planas Bou
En poc més de dos anys, Donald Trump ha passat d’amenaçar obertament amb empresonar Mark Zuckerberg a fitxar-lo com a assessor del Govern dels Estats Units.
Segons avança The Wall Street Journal, l’administració trumpista formarà un comitè d’experts d’alt nivell que ajudaran la Casa Blanca a dictar les seves polítiques en matèria d’intel·ligència artificial, així com la seva possible regulació.
A més del cofundador i propietari de Meta, el batejat com a Consell Assessor Presidencial sobre Ciència i Tecnologia (PCAST) estarà compost per altres magnats de la indústria tecnològica com el director executiu de NVIDIA, Jensen Huang; el president executiu d'Oracle, Larry Ellison; el cofundador de Google, Sergey Brin; i el fundador de Dell Technologies, Michael Dell.
Amb aquesta maniobra, Trump reforça la seva cada vegada més estreta aliança amb Silicon Valley. Per la seva banda, les companyies presents al consell passen a ocupar una posició encara més influent per condicionar les polítiques públiques i fer que s’ajustin als interessos del seu negoci. Meta, Google i Huang a títol personal han fet donacions milionàries a Trump.
"EUA té l’oportunitat de liderar el món en IA. És un honor per a mi unir-me al consell del president i treballar amb altres líders del sector per ajudar que això sigui una realitat", ha celebrat Zuckerberg, propietari de Facebook, Instagram i WhatsApp, en declaracions a The Wall Street Journal.
La setmana passada, Trump va presentar el seu esperat marc legislatiu sobre la IA generativa, un decret no consensuat pel Congrés que pretén impedir que els estats del país puguin regular aquesta tecnologia, que limita la intervenció governamental en el sector i que té com a missió garantir que els EUA "guanyen la cursa mundial".
El comitè estarà copresidit per David Sacks, l’inversor aliat de tecnooligarques com Elon Musk o Peter Thiel que ha exercit com a responsable de IA i criptomonedes de la Casa Blanca. El seu rol ha estat el de pont que ha connectat Trump amb la poderosa indústria tecnològica nord-americana.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit