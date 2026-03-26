Anàlisi
Una ‘Delcy’ per a l’Iran
Teheran obliga la Casa Blanca a enviar el vicepresident dels EUA, J. D. Vance, al Pakistan per mantenir converses.
Ernesto Ekaizer
"Jo diria que ell [James D. Vance, vicepresident] és filosòficament una mica diferent de mi. Crec que potser és menys entusiasta sobre anar-hi [a la guerra de l’Iran], però és entusiasta. Crec que és una cosa que havíem de fer, vaig sentir que no teníem opció. Si no ho haguéssim fet, ens ho haurien fet a nosaltres. Vaig sentir que amb base en les negociacions que va mantenir Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco [Rubio] i Pete [Hegseth] i tots vaig pensar que ells [Iran] volien aprofitar-se de nosaltres abans d’atacar...", va dir el president dels EUA, Donald J. Trump, el 9 de març, 10 dies després que ell i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, iniciessin la guerra de l’Iran el 28 de febrer del 2025.
Dissabte passat, dia 21, després de l’intercanvi d’atacs entre Israel i l’Iran als reactors nuclears respectius, Trump va amenaçar de bombardejar el sistema d’electrificació de l’Iran en 48 hores si l’Iran no obria a la navegació l’estret d’Ormuz al golf Pèrsic. Trump temia una reacció negativa, un caos, segons informació que va circular a Wall Street, dels mercats financers i la cotització del petroli, el dilluns 23 de març.
Però el dilluns 23 va fer un gir copernicà i va suspendre durant cinc dies "els atacs militars contra plantes d’electricitat i infraestructura d’energia per un període de cinc dies, en funció a l’èxit de les reunions en curs".
Sigui perquè el seu estat major militar li va explicar que l’apocalipsi no es podia desencadenar en 48 hores, sigui perquè havia anunciat impulsivament una operació en pànic per un caos als mercats i li van advertir que era pitjor el remei que la malaltia, Trump es va inventar una mentida "piadosa". Els iranians van desmentir l’existència de converses i van denunciar la marxa enrere com una mentida de Trump per enganyar els mercats.
Entre les mentides, fins i tot es van inventar que tenien un interlocutor. Vaja, que havien trobat un personatge que podria fer de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del Govern Nicolás Maduro que va facilitar l’operació de canvi de Govern a Veneçuela.
Ara el personatge era el president del parlament iranià Mohamed Bagher Qalibaf. El pilot de 64 anys i excomandant de la Guàrdia Revolucionària. La realitat: els homes de Trump, el seu gendre Jared Kushner i el seu amic multimilionari Steve Witkoff van enviar missatges a Qalibaf convidant-lo a mantenir una reunió. Qalibaf ha desmentit públicament l’embolic.
El cas és que el muntatge de Trump consisteix a utilitzar les gestions que diversos països estan fent per buscar una sortida a la guerra, entre els quals el Pakistan, per pujar al cavall. I, almenys, obrir una expectativa durant alguns dies en què la guerra ha continuat com abans de l’amenaça del bombardeig de les centrals elèctriques.
Però l’Iran, després de denunciar les mentides, va decidir posar a prova el president nord-americà: "Si les negociacions tindran algun resultat, és el vicepresident J. D. Vance el que hi ha de participar. Amb Witkoff i Kushner no s’aconseguirà res", van fer saber els iranians. Trump ha acceptat.
