Informe
La democràcia perd terreny en les últimes dues dècades: el 56% dels països viu avui sota règims autocràtics
L’últim Índex de Transformació de la Fundació Bertelsmann mostra que des del 2006 els règims autàrquics s’han obert pas i ja suposen el 56% dels governs a tot el món
Javier Ojembarrena Alba
¿És la democràcia un sistema més afeblit ara que fa dues dècades? La resposta, segons el més recent Índex de Transformació desenvolupat per la Fundació Bertelsmann (BTI per les seves sigles en anglès), sembla indicar que sí. Però amb certs matisos que encara permeten albirar una mica de llum davant l’incessant auge de les autarquies i l’augment dels règims totalitaris.
Aquest últim informe —desenvolupat entre l’1 de febrer de 2023 i el 31 de gener de 2025— mostra que des del 2006 el balanç global entre democràcies i autarquies ha fet un tomb molt poc esperançador. Si fa dues dècades el 55% dels estats inclosos en aquesta mostra estaven dirigits per sistemes democràtics, ara bufen nous vents i el 56% viuen sota un règim autòcrata. En concret, dels 137 estats analitzats, 60 són democràcies i 77 autocràcies. A més, dins d’aquests últims, dos terços són considerats ja "dictadures altament repressives" o "estats fallits", per la qual cosa el 38% del total de països analitzats es consideren ja com a autocràcies dures. Un màxim històric reflectit en aquest informe, on es mostra que el 2006 dos terços dels estats avaluats són avui menys democràtics que fa vint anys.
En aquest sentit, el BTI assenyala que aquesta transformació cap als totalitarismes deixa "poc espai per a l’optimisme". En concret, en 28 dels països analitzats la puntuació general sobre la qualitat democràtica es va reduir almenys 0,25 punts; i en general, dos terços del total de la mostra van registrar un pitjor balanç en la seva transformació democràtica respecte del 2006. Per contra, només 12 governs van assolir algun tipus de progrés.
Aquest escenari s’explica a l’informe per dues raons fonamentals. La restricció de la participació política: entre les quals s’inclouen eleccions, dret d’associació, llibertat d’expressió i de premsa; així com la constant erosió de la separació de poders, la independència judicial, la persecució efectiva contra els abusos de l’estat i la protecció dels drets civils.
Eleccions injustes
Tot això es reflecteix, a més, en uns estàndards democràtics cada vegada menors. A mesura que avancen els totalitarismes i els règims autàrquics, la possibilitat d’unes eleccions justes i amb garanties és cada vegada més una quimera. Segons la mostra recollida pel BTI, 80 dels 137 països analitzats van celebrar eleccions parlamentàries o presidencials el 2023 i 2024. Processos en què més de 2.000 milions de persones estaven cridades a votar, però que, tanmateix, en el 58% dels casos no van complir els estàndards mínims per ser considerats lliures i justos.
Així, l’estudi mostra que la puntuació mitjana global pel que fa a la qualitat electoral als països consultats ha caigut 0,9 punts des del 2006 i 0,23 punts respecte del BTI realitzat el 2024. Quedant-se d’aquesta manera en una mitjana de 5,03 punts que tot just supera l’aprovat més just. Tot això fruit d’una tendència cada vegada més accentuada que porta a una simple conclusió: "les eleccions al món mai no havien estat menys justes en aquest segle".
Tanmateix, aquest període entre 2023 i 2024 mostra una imatge més agredolça que purament pessimista sobre l’estat de la democràcia. A la part més negativa, aquest cicle es caracteritza perquè els cops d’estat i les preses de poder inconstitucionals hi han estat més que presents. Escenaris com els de Gabon i Níger, on les eleccions van ser suspeses indefinidament. Però també per la proliferació de les anomenades eleccions simulades, on els resultats ja havien estat decidits per endavant; o on el control de les autoritats electorals, l’exclusió de l’oposició i la manipulació institucional són una pràctica més que difosa.
Aquí trobem països com Azerbaidjan, Bielorússia, el Txad, Rússia, Ruanda i Síria —abans de la caiguda del règim d’Al-Assad—, els líders autoritaris dels quals van detenir opositors o els van impedir competir per eliminar riscos electorals. També Tunísia, on el seu president Kais Saied va ser reelegit després de la desqualificació de la majoria dels seus rivals per una comissió electoral sota el seu control, que a més va ignorar una ordre judicial; Cambodja, on Hun Sen, president del Senat, va excloure el principal partit de l’oposició, va aconseguir la victòria en les eleccions i va cedir el càrrec al seu fill Hun Manet; així com Geòrgia i Sèrbia, que en aquest nou informe del BTI són considerades autocràcies per haver deixat de complir "els estàndards mínims democràtics" a causa d’una manipulació seriosa en els seus processos electorals. Motius pels quals, en el cas de Geòrgia, es van suspendre les converses per a la seva adhesió a la UE fins al 2028.
Repressió de la premsa
Més enllà de l’ascens de les autocràcies i de la consolidació d’unes eleccions cada vegada menys garantistes, el BTI aborda concienzudament l’erosió de l’Estat de dret —que cau 0,51 punts respecte del 2016— i de la separació de poders. Aquí, la dada que més destaca és que des del 2006, 24 dels estats presents a la mostra han patit una reducció de tres o més punts en allò que l’informe descriu com un canvi estructural cap al domini del poder executiu. De fet, en 44 països, entre els quals s’esmenten El Salvador, Benín, Filipines o Turquia, la caiguda de la independència judicial ha anat acompanyada d’una retallada dels contrapoders institucionals.
Però aquestes no són les úniques víctimes. Aquí, la premsa i l’espai cívic apareixen també com a grans contrapoders damnificats. Segons l’informe, en comparació amb el 2016, els països amb les pitjors notes en llibertat d’associació i reunió passen del 25% al 39%; els estats que garanteixen aquests drets amb poques o cap restricció cauen del 37% al 28%, i aquells on la llibertat d’expressió i de premsa pràcticament ha desaparegut passen del 25% al 43%. Tot això acompanyat de lleis sobre desinformació, fake news i difamació; escorcolls contra les ONG i demandes contra periodistes i organitzacions.
