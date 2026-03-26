Votació ajustada
Els socis donen llum verda al decret anticrisi entre crítiques al Govern
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern ja té els recolzaments necessaris per aconseguir aquest dijous la convalidació del reial decret amb mesures per fer front a les conseqüències de la guerra a l’Iran. Un a un, els quatre socis amb més representació al Congrés –ERC, Junts, EH Bildu i PNB– han donat el seu vistiplau a l’‘escut social’, arribant a reivindicar l’autoria de moltes de les mesures. No obstant, el seu vot favorable no ha deslliurat Pedro Sánchez de rebre crítiques de tots ells, sobretot de les formacions d’esquerres.
A poc més de 24 hores que el decret es debati a la Cambra baixa, el Govern es va treure tota la pressió davant la votació, tot i que els socis l’han avisat de cara a futures mesures. "Els demanem que siguin valents", li ha etzibat el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, abans de criticar que "abaixar impostos sense intervenir el mercat només afavoreix" els amos de les grans petroleres. Així, ha assenyalat que el preu de la gasolina continua pujant malgrat la rebaixa fiscal. No ha sigut l’únic. La seva homòloga a EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha anunciat que la seva formació també recolzarà l’‘escut social’, malgrat que ha denunciat que "les petroleres ja han reabsorbit la major part de la rebaixa que es pretenia aconseguir". No obstant, també ha tret pit que l’Executiu hagi assumit algunes de les propostes que li van fer arribar, com l’ampliació del bo social elèctric, la prohibició del tall de subministraments bàsics a famílies vulnerables o la recuperació del mecanisme d’ajuda a la idustria electrointensiva.
En el costat contrari, el PNB i Junts han tret pit de ser els principals inspiradors del decret. "Que les principals mesures d’aquest decret siguin les de Junts confirma que sempre acaben comprant les mesures de Junts, que són les que funcionen", ha dit la portaveu postconvergent, Míriam Nogueras. "En general, les mesures que es van adoptar són conformes amb el que el nostre grup ha proposat. No està tot i fins i tot hi ha algun aspecte que cal corregir, però ja li avanço que comptarà amb el nostre vot favorable", ha apuntat Maribel Vaquero, líder dels jetzales al Congrés. Així, el Govern té 173 suports. Si el PP opta pel no, cosa que encara no ha revelat, serien 171 rebutjos amb els de Vox i UPN. Una votació ajustada, en part per l’abstenció que va anunciar Podem.
