Exportaveu parlamentari
Espinosa de los Monteros assegura que Vox li va obrir dilluns un expedient per expulsar-lo del partit
"L'actual direcció mostra capacitat per retenir, però no per eixamplar", va expressar
Mariano Alonso Freire
L'exportaveu parlamentari de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciat aquest dijous que la formació presidida per Santiago Abascal li va obrir un expedient per expulsar-lo del partit i que ho va fer el mateix dia que el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, va convocar les eleccions per al pròxim 17 de maig.
"Dilluns passat cap a les 20.30 hores, Juanma Moreno convoca eleccions anticipades a Andalucía. Dues hores i mitja més tard, a les 23.01, Vox em comunica que m'obre expedient per expulsar-me del partit", ha explicat en un missatge que ha publicat a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press. Des de Vox, en canvi, fonts de la direcció nacional s'acullen al fet que l'obertura de l'expedient, formalment, respon a una decisió del comitè de garanties del partit i no, stricto sensu, a la direcció del partit. I remarquen, a més, desvinculant-se d'aquesta decisió, que aquest òrgan haurà actuat, en tot cas, no d'ofici, sinó en resposta a la denúncia contra Espinosa de los Monteros d'algun altre militant de la formació.
En les últimes setmanes, qui també va ser secretari general de Vox va llançar un manifest, juntament amb altres exdirigents i crítics amb la direcció nacional, com Javier Ortega Smith, per a la celebració d'un congrés obert a tots els afiliats per debatre sobre l'estratègia del projecte polític i els àmbits de millora en l'organització.
Espinosa de los Monteros --que va deixar la direcció del partit el 2023-- va afirmar al seu compte de 'X' que "l'actual estratègia de Vox consisteix a tancar-se en si mateix, atacant tot i tothom que mostren no ja un criteri diferent, sinó simplement estupor davant la situació que ells mateixos han creat". "L'actual direcció mostra capacitat per retenir, però no per eixamplar", va opinar.
Una altra de les cares més crítiques amb la direcció d'Abascal, el diputat Javier Ortega Smith, va ser expulsat a principis de març de Vox. El Comitè de Garanties va assenyalar que havia comès una "infracció molt greu" després de frustrar el seu relleu en la portaveu de la formació a l'Ajuntament de Madrid, fet que va provocar que fos expedientat per desobediència i suspès de militància.
