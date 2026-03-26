Comerç internacional
L'Eurocambra fa "un pas indispensable" per rebaixar els aranzels als Estats Units
L'Eurocambra i els governs europeus hauran ara d'arribar a un acord sobre el text final i aprovar-lo perquè la rebaixa sigui efectiva
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous la seva posició per negociar la rebaixa aranzelària als productes nord-americans que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, van pactar el passat mes de juliol, i serà crucial perquè Washington compleixi la seva part de l'acord.
L'Eurocambra ha donat suport al text amb una àmplia majoria. Un vot que el comissari d'Economia, Vladis Drombrovskis, ha qualificat de "pas indispensable" perquè Brussel·les i Washington puguin avançar en les seves negociacions per tancar qüestions encara pendents. "Aplana el camí per treballar en una agenda positiva amb els EUA", ha dit Drombrovskis.
Von der Leyen i Trump van tancar al juliol el conegut com a acord de Turnberry. La UE va acceptar un aranzel màxim del 15% a les seves exportacions, a canvi de rebaixes aranzelàries, compres estratègiques i un paquet d'inversions per valor de 600.000 milions per als Estats Units.
Però per rebaixar o eliminar els gravàmens als productes nord-americans, Brussel·les ha de seguir el procediment legislatiu habitual. El Parlament Europeu i el Consell, on estan representats els governs de la UE, estableixen la seva posició sobre el text per negociar-lo després. Un cop arribin a un acord, ambdues institucions hauran de donar el vistiplau final al text.
Les reserves del Parlament
L'Eurocambra ha frenat fins a dues vegades aquest procediment. Primer, ho va fer en resposta a les amenaces de Trump contra Groenlàndia i a la seva intenció d'incrementar els aranzels a mitja dotzena de països que van oferir ajuda a Dinamarca. Després, arran de la sentència del Tribunal Suprem que va declarar il·legals els gravàmens a les importacions globals imposats per la Casa Blanca.
L'Esquerra ha intentat sense èxit frenar la votació aquest dijous. "No és un acord just", ha dit el copresident del grup, Martin Schirdewan, "és un xantatge". Schirdewan ha demanat ajornar la votació sobre un acord que, ha defensat, serà "nociu" per a les empreses i "posa en risc" llocs de treball a Europa. "¿Per què hauríem de donar el vistiplau a un acord que premia un president que vol annexionar Groenlàndia, amenaça Espanya i es riu de la UE cada dia?", ha etzibat l'alemany.
Precisament perquè el Parlament no se'n fia, el text inclou diverses esmenes que busquen reforçar les salvaguardes associades a les rebaixes d'aranzels. En particular, els eurodiputats exigeixen que aquesta reducció dels aranzels estigui condicionada al fet que els Estats Units compleixin la seva part de l'acord. A més, l'Eurocambra exigeix que Washington redueixi l'aranzel imposat a les exportacions de productes europeus amb menys d'un 50% d'acer fins al 15%.
El Parlament ha advertit, a més, que si la Casa Blanca incrementés l'aranzel màxim als productes europeus, això suposaria una violació de l'acord i l'Eurocambra tornaria a posar el fre. "Volem assegurar-nos que aquestes incerteses s'abordin", ha advertit el cap negociador de l'Eurocambra, Bernd Lange.
El pes econòmic
El comissari d'Economia ha reconegut que la preocupació i els dubtes del Parlament són "vàlids", però també ha insistit en el pes de les relacions transatlàntiques. "Els nostres interessos econòmics exigeixen que continuem endavant", ha dit Dombrovskis. "Hem d'actuar en el millor interès de les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres ciutadans, especialment en les circumstàncies actuals", ha afegit.
Dombrovskis ha defensat que les economies nord-americana i europea estan massa interconnectades per dinamitar les relacions amb Washington. Segons el comissari, l'intercanvi de béns i serveis entre ambdós socis va assolir 1,7 bilions d'euros. El comerç entre la UE i els EUA representa el 20% del flux mundial.
El letó ha defensat la importància que la UE compleixi la seva part de l'acord. "Hem de demostrar bona fe per la nostra part si volem rebre la mateixa fe a canvi", ha dit Dombrovskis. "Hem rebut garanties dels Estats Units que tenen la intenció de respectar l'acord", ha afegit. Però la Comissió, ha dit, és conscient dels riscos i estarà vigilant per actuar si alguna cosa torna a torçar-se.
