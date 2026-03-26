Debat al Congrés
Feijóo, a Sánchez: "Diem no a la guerra i no al seu Govern"
El líder del PP s’esforça a intentar desmuntar el "pacifisme" del president: "Ha triplicat la compra d’armament als EUA"
Mariano Alonso Freire
El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va llançar una dura rèplica a Pedro Sánchez després del discurs inicial del president del Govern enarborant el no a la guerra i atacant José María Aznar pel seu suport a la guerra de l’Iraq de l’any 2003. Feijóo va començar retraient-li que fes "oposició al Govern de fa vint-i-tres anys" i el va acusar d’intentar emular Pablo Iglesias, tot i que li va advertir que l’exlíder de Podem "és més autèntic".
Sintetitzant la seva posició, Feijóo li va etzibar: "Estalviï’s els sermons. No elegirem entre la guerra i els seus governs". I, aprofundint en la idea, va remarcar: "Diem no a la guerra i no a vostè".
El president del PP es va fer ressò d’unes imatges difoses per mitjans de comunicació alineats amb el règim iranià el 22 de març, en les quals es pot observar com col·loquen un adhesiu amb la cara de Sánchez sobre la superfície d’un míssil. A més, a l’adhesiu es pot llegir en persa: "El president del Govern espanyol afirma que aquesta guerra és il·legal, i nosaltres també ho diem". És en una altra frase, en aquest cas en anglès, on agraeixen a Sánchez el seu posicionament: "Per descomptat, aquesta guerra no és només il·legal, sinó també inhumana. Gràcies, primer ministre". A l’ensenyar des de la tribuna d’oradors la imatge, i davant l’enrenou en el grup socialista, Santiago Abascal els va etzibar: "No, no és una notícia falsa, ho diuen les agències iranianes".
Feijóo va anar a totes per intentar desmuntar el "pacifisme" de Sánchez, en un discurs en què va fer diverses apel·lacions als socis del PSOE. Brandant un informe de Defensa, i amb to sarcàstic, va advertir a Sumar o ERC: "Totes aquestes contractacions són informació del Ministeri de Defensa, la que vol donar. Totes aquestes contractacions no són d’ocells i flors, no, són armes, és munició, són carros blindats, són míssils...".
En la mateixa línia, el president del PP va titllar de "radicalment conflictiu" el cap de l’Executiu. Una cosa que va argumentar així: "Té un conflicte a la Unió Europea, ni li truquen; té un conflicte a l’OTAN, no el creuen; té conflicte a l’Amèrica del Sud i a l’Amèrica del Nord; una crisi diplomàtica en els dos ministeris; té un conflicte al Magrib i un altre a l’Orient Mitjà, dos continents més. No foragita el conflicte ni a casa seva, el conflicte dins del seu partit amb els seus socis d’investidura i en el seu propi Govern", va concloure.
Feijóo va assenyalar el que considera contradiccions de Sánchez en aquest terreny: "Aquest home tan pacifista presideix el Govern amb més despesa militar de la història; diu ‘no a la guerra’, però ha triplicat la compra d’armament als Estats Units; diu ‘no a la guerra’, però té encara contractes en vigor amb Israel. ¡Si fins fa pocs mesos exportaven vostès detonadors i explosius a l’Iran! Senyories, aquí no s’ha votat el pla de rearmament que compromet milers de milions d’euros ni l’enviament de militars espanyols a la zona de guerra", va denunciar. "El seu veritable lema no és ‘No a la guerra’, és ‘No al Congrés’", va sentenciar sobre això.
"No a la veritat"
Contrari al seu costum, d’anar amb notes, Santiago Abascal va pujar a la tribuna va llegir el discurs que portava per escrit i va ajuntar en una sola intervenció tot el temps de què disposa per a aquest ple. Va afirmar que la postura de Sánchez es pot resumeix "sempre en un ‘No a la veritat’". "Menteix, com sempre" perquè "vol la guerra perquè a vostè li és igual que sigui a l’Iran o Ucraïna. A vostè li agrada la guerra, li agraden les pandèmies, li agraden les inundacions, li agraden les borrasques" perquè "aprofita per fer caixa amb els seus socis i per tapar les seves corrupcions", va resumir el líder de Vox.
Abascal, en la seva línia habitual, va realitzar una esmena a la totalitat de Sánchez, al qual va acusar fins i tot de "jugar a la ruleta russa amb la templa dels espanyols, a qui té segrestats", afirmant que en això hauria après del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, membre al seu dia de la banda terrorista ETA. Més enllà de, com Feijóo, titllar de fals o hipòcrita el pacifisme de Sánchez, el líder de l’extrema dreta va afirmar fins i tot que al líder del PSOE "li agrada la guerra", com abans li hauria agradat, va dir, "la pandèmia" per, va afirmar, "robar" als ciutadans. "Vostè anhela qualsevol tipus de catàstrofe nacional o internacional, qualsevol cosa que li permeti no parlar del normal i no parlar d’allò d’aquí", li va etzibar a Sánchez. A diferència del que ha passat en moltes altres ocasions, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, no va retirar cap de les seves paraules del Diario de Sessions.
"Senor Sánchez és molt valenta, però amb els ous dels altres. Es posa xulo, però l’ànec ho paguen els ciutadans espanyols en forma de destrucció i de mal a les seves condicions de vida", va dir Abascal al president del Govern, assegut al seu escó al costat de l’encara vicepresidenta primera María Jesús Montero..
