Acció civil

La Flotilla Global Sumud tornarà a partir de BCN el 12 d’abril cap a Gaza

Sortida de la Global Sumud Flotilla des del Moll de l'Assot del Port de Barcelona rumb a la Franja de Gaza. / Jordi Otix / EPC

Gisela Boada

Barcelona

La Flotilla Global Sumud tornarà a partir de Barcelona el 12 d’abril per enviar ajuda humanitària a Gaza i mirar de trencar el bloqueig del territori imposat per Israel. La iniciativa serà la "acció civil coordinada més gran per via marítima per a Palestina fins ara", segons l’organització, i reunirà uns 100 vaixells amb més de 3.000 participants, entre els quals hi haurà representants de tota la societat civil, així com figures conegudes que encara no s’han revelat. Aquesta vegada s’hi afegirà també Open Arms, i l’objectiu és, de nou, arribar a les costes gazianes, malgrat que en l’edició passada, a l’octubre, l’Exèrcit israelià va frustrar l’operació, va interceptar els vaixells i va detenir tripulants.

El coordinador de la Flotilla, Saif Abukeshek, va lamentar ahir que la situació a Gaza continuï sent de "violació sistemàtica dels drets humans", malgrat l’alto el foc anunciat, que, va denunciar, no s’ha complert.

