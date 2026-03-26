Oferta de treball temporal
La Generalitat busca representant a Londres amb un sou de 99.000 euros: requisits i data límit
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 22 d'abril
El Periódico
La Generalitat de Catalunya ha publicat una oferta de treball temporal per cobrir el lloc de delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, amb seu a Londres. La convocatòria estarà oberta fins al pròxim 22 d'abril de 2026 i la persona seleccionada tindrà un contracte laboral d'alta direcció amb un salari base de 99.345 euros bruts anuals, al qual se li afegirien indemnitzacions per equiparació del poder adquisitiu i qualitat de vida a l'estranger.
Segons indica l'oferta, la persona que resulti elegida assumirà la representació institucional de la Generalitat davant els organismes i les autoritats del Regne Unit i Irlanda, dirigirà i supervisarà l'activitat de la delegació, coordinarà les oficines sectorials en tots dos països i s'encarregarà de les relacions amb actors polítics, socials, culturals britànics i irlandesos, promovent la col·laboració de la Generalitat amb els organismes internacionals amb presència als dos estats.
Entre els requisits, la Generalitat demana tenir una titulació universitària de grau o llicenciatura, un domini ple de l'anglès (C2 o superior) i domini del català (nivell C1). També es valoraran experiències professionals de com a mínim cinc anys en funcions de direcció i gestió d'equips, coneixements en relacions internacionals i comerç exterior, estudis superiors en dret i comerç internacional, i experiència en organització i gestió de l'Administració pública.
Les persones interessades hauran d'omplir el formulari oficial disponible al web i enviar el seu currículum i una carta de motivació al correu electrònic abans del 22 d'abril de 2026. Després de comprovar el compliment dels requisits i analitzar el currículum, els candidats podran ser convocats a una entrevista personal i a una prova per valorar o acreditar les competències professionals.
