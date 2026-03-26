Oferta de treball temporal

La Generalitat busca representant a Londres amb un sou de 99.000 euros: requisits i data límit

Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 22 d'abril

Delegació de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda, a Fleet Street (Londres) / ACN

La Generalitat de Catalunya ha publicat una oferta de treball temporal per cobrir el lloc de delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, amb seu a Londres. La convocatòria estarà oberta fins al pròxim 22 d'abril de 2026 i la persona seleccionada tindrà un contracte laboral d'alta direcció amb un salari base de 99.345 euros bruts anuals, al qual se li afegirien indemnitzacions per equiparació del poder adquisitiu i qualitat de vida a l'estranger.

Segons indica l'oferta, la persona que resulti elegida assumirà la representació institucional de la Generalitat davant els organismes i les autoritats del Regne Unit i Irlanda, dirigirà i supervisarà l'activitat de la delegació, coordinarà les oficines sectorials en tots dos països i s'encarregarà de les relacions amb actors polítics, socials, culturals britànics i irlandesos, promovent la col·laboració de la Generalitat amb els organismes internacionals amb presència als dos estats.

Entre els requisits, la Generalitat demana tenir una titulació universitària de grau o llicenciatura, un domini ple de l'anglès (C2 o superior) i domini del català (nivell C1). També es valoraran experiències professionals de com a mínim cinc anys en funcions de direcció i gestió d'equips, coneixements en relacions internacionals i comerç exterior, estudis superiors en dret i comerç internacional, i experiència en organització i gestió de l'Administració pública.

Les persones interessades hauran d'omplir el formulari oficial disponible al web i enviar el seu currículum i una carta de motivació al correu electrònic abans del 22 d'abril de 2026. Després de comprovar el compliment dels requisits i analitzar el currículum, els candidats podran ser convocats a una entrevista personal i a una prova per valorar o acreditar les competències professionals.

