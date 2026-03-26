Remodelació de l’Executiu
El Govern mantindrà les línies vermelles en la negociació de l’IRPF amb ERC
L’actual secretari d’Estat d’Hisenda, Javier Gascón, compta amb el reconeixement de l’entorn de la ministra Montoro per ser el seu successor
Iván Gil
La sortida del Govern de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, després de la convocatòria de les eleccions andaluses per al 17 de maig deixa diverses carpetes obertes al seu departament. La principal és la dels Pressupostos, encara sense presentar, però també negociacions pendents com la relativa a la cessió de l’IRPF pactada amb ERC per a la investidura de Salvador Illa i de la qual depenen en bona mesura els pressupostos de la Generalitat. Montero sempre es va resistir a cedir en les pretensions dels republicans sobre aquesta qüestió i en la formació d’Oriol Junqueras han vist en el seu recanvi una finestra d’oportunitat per desbloquejar aquesta carpeta.
Independent del nom que elegeixi Pedro Sánchez per substituir-la i, per tant, encapçalar aquestes negociacions, en l’Executiu afirmen que mantindran les seves línies vermelles respecte a la cessió de l’IRPF. Des del principi de la "igualtat de tots els espanyols", assenyalen, que seria contrari a les pretensions de cedir "la clau de la caixa". El plantejament que ara posa sobre la taula ERC, argumenten les mateixes fonts, "no és abordable" ni ho serà si es manté. L’única sortida, afegeixen, és que "es rebaixin" les seves pretensions.
La mateixa Montero advocava fa uns dies, després de retirar Salvador Illa els pressupostos, al fet que qualsevol solució per arribar a acord sigui extensible a la resta de comunitats autònomes, com es va fer per encaixar la proposta sobre el finançament i la condemnació del deute autonòmic. Amb tot, serà una qüestió que hagi de liderar a partir d’ara qui la substitueixi al capdavant del ministeri. No només, ja que a l’Executiu assenyalen que s’incorporaran en aquestes converses més perfils, a més del sempre negociador del Govern, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
"Per a qualsevol cosa"
Fins i tot els socialistes no descarten que "en el futur" pugui ajudar en aquesta negociació Montero, que seguirà com a vicesecretària general del PSOE. El secretari d’Estat d’Hisenda, Javier Gascón, ha estat a sobre de les converses i es coneix aquesta carpeta i a Catalunya confien que, com a mínim, no el moguin del seu puoaixò per no frenar la negociació. Per això, a més, és un dels noms que sonen per assumir les regnes d’Hisenda.
Sobre Gascón, dins el Consell de Ministres li reconeixen la seva tasca a l’apuntar que "serviria per a qualsevol cosa". La seva potencialitat és que el president del Govern sempre ha assenyalat al seu nucli dur el rebuig d’aglutinar la cartera d’Economia amb la d’Hisenda. Això tancaria la porta a un "superministeri" encapçalat per Carlos Cuerpo. El titular d’Economia ha guanyat perfil a l’assumir el pla anticrisi per la guerra i avui serà l’encarregat de defensar la seva convalidació al Congrés.
En un context en què per al Govern la prioritat és fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra, obrint la porta a continuar aprovant futurs decrets, Cos continuarà sent un pes pesant de l’Executiu. A més de la cartera d’Hisenda, Pedro Sánchez haurà de decidir qui ocupa la vicepresidència primera. La previsió és que els canvis es puguin oficialitzar aquest divendres, sense descartar-se que puguin posposar fins dilluns o dimarts.
En l’entorn de Montero continuen mostrant-se partidaris que el traspàs de carteres es produeixi "com més aviat millor" per poder dedicar-se a temps complet a la campanya per a les andaluses. Si aquest dimarts es va acomiadar dels seus companys en el Consell de Ministres, després de la sessió de control d’aquest dimecres al Congrés va traslladar que era l’última en què participava com a ministra.
Més enllà de les línies vermelles, el que comparteixen a Ferraz és que no volen converses ni avanços sobre la negociació de l’IRPF en plena campanya de les andaluses. El discurs del greuge ja s’ha agitat per part del president de la Junta d’Andalusia, Juanma Montero, tant amb el finançament com amb la condonació del deute, al pactar-se els dos assumptes amb ERC.
