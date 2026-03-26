Illa oficialitza el consorci de Tàrraco
Rubén Moreno
Tarragona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va signar ahir davant l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la creació del Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco, que és el pas definitiu per oficialitzar l’activació d’una eina clau per a la gestió dels monuments i espais patrimoni de la humanitat per la Unesco. JAN MAGAROLAS
