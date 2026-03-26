L'Iran es mostra "receptiu davant qualsevol sol·licitud" procedent d'Espanya sobre l'estret d'Ormuz

El règim considera que el Govern de Pedro Sánchez està "compromès amb el dret internacional"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez / Chema Moya / EFE

L'Iran manté el bloqueig de l'estratègic estret d'Ormuz, pel qual circula el 20% del petroli que es comercialitza al món, en represàlia a l'ofensiva llançada pels Estats Units i Israel, però fa uns dies que s'ha obert al pas de vaixells de països "no hostils", com l'Índia o la Xina. En aquest marc, l'Ambaixada de l'Iran a Espanya ha anunciat aquest dijous a través del seu compte a X que Teheran es mostra "receptiu davant qualsevol sol·licitud procedent de Madrid", després d'agrair el compromís del Govern de Pedro Sánchez amb el "dret internacional".

En el missatge de la legació diplomàtica no s'especifica si l'Iran permetrà el pas de vaixells espanyols per l'estret.

Des dels primers compassos de l'actual guerra, Sánchez s'ha mostrat molt crític amb l'ofensiva dels EUA i Israel, que considera il·legal i al marge de la legalitat internacional, i va rebutjar que l'Exèrcit nord-americà utilitzés les bases de Rota i Morón per atacar l'Iran. En resposta, el president Donald Trump va amenaçar amb "tallar tot el comerç" amb Espanya i va arribar a insinuar un embargament, dos extrems que no s'han materialitzat.

