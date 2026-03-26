Espionatge

Irídia denuncia el "bloqueig sistemàtic" a investigar Pegasus

Sònia Olivella i Cèlia Carbonell (Irídia) denunciant la "inacció" judicial amb el cas Pegasus. / Pol Solà / ACN

Quim Bertomeu

Barcelona

El mes que ve es compliran quatre anys des que va esclatar el cas Pegasus, pel qual es va revelar que més de 60 líders i activistes independentistes van ser espiats pel CNI amb aquest programa de fabricació israeliana que s’infiltra als telèfons mòbils. Transcorregut aquest temps, aquest dimecres, el centre per a la defensa dels drets humans Irídia ha denunciat que la majoria de les investigacions judicials que es van obrir al seu dia estan paralitzades als tribunals. El problema, asseguren, és que la justícia a Espanya no està tramitant com hauria de les ordres europees d’investigació, conegudes com a euroordres.

L’encarregada d’explicar la situació ha sigut la coordinadora de litigis d’Irídia, Sònia Olivella, en un acte celebrat al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Allà ha exposat que tenen constància que, en almenys 10 casos, les euroordres han quedat paralitzades per una "inacció" del jutjat responsable a Espanya. "Denunciem públicament aquesta indefensió, denunciem aquest bloqueig sistemàtic i exigim que es prenguin seriosament la justícia", ha dit.

En relació amb aquestes euroordres, Irídia es va trobar amb tres tipus de problemes. Olivella va criticar que fins en tres ocasions el jutjat no va arribar a tramitar l’ordre, malgrat que els afectats ho van sol·licitar amb insistència, i va arxivar les denúncies. En dos casos més, es va emetre l’euroordre de manera pertinent, però després d’activar-se el procés, "no es va realitzar cap actuació més" i el "procediment va quedar congelat".

