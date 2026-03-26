Tribunals
El jutge Pedraz arxiva la investigació d’Ambulancias Egara
El magistrat no aprecia indicis del presumpte finançament il·legal de CDC
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha decretat l’arxiu provisional de la causa en la qual investigava si s’havia produït algun tipus de finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de l’adjudicació del concurs, celebrat el 2014, per a la gestió dels serveis de transport sanitari urgent i no urgent a Catalunya, excepte el territori d’Aran, amb validesa durant el període plurianual 2015-2021. El magistrat considera que "no resulta degudament justificada la perpetració de cap delicte".
Amb l’informe favorable de la Fiscalia Anticorrupció – promotora de les indagacions inicialment –, el jutge Pedraz ha procedit a arxivar la causa oberta pels delictes de suborn i prevaricació administrativa, contra diverses persones físiques, societats i els seus òrgans d’administració, entre les quals, l’empresa que donava nom a les actuacions, Ivemon Ambulancias Egara.
El titular de la Plaza 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central de Instància explica que, tal com exposa el Ministeri Públic, malgrat la investigació desenvolupada en els últims tres anys, no ha quedat acreditat ni el concert previ, ni la resolució arbitrària per a la concessió de l’adjudicació, que seria imprescindible per entendre comès el delicte de prevaricació que s’investigava. Afegeix que es tracta d’una concessió que va ser avalada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i per un informe del Tribunal de Comptes.
"Tampoc ha quedat acreditada cap tipus de contraprestació, oferta o rebuda, als funcionaris públics i autoritats encarregades d’elaborar el plec de condicions i l’adjudicació del contracte, ni la contraprestació oferta, sol·licitada o rebuda pels mitjancers", assenyala el magistrat. Tampoc es desprèn, segons la seva opinió, que els responsables del concurs hagin portat a terme actuacions doloses realitzades amb consciència i voluntat d’alterar el procediment administratiu per realitzar l’acte en benefici d’una persona i amb evident perjudici als interessos públics.
Conflicte familiar
En el mateix sentit, assenyala que no es pot portar a terme una "criminalització del dret administratiu" quan davant d’una mera acció de l’autoritat o funcionari públic de poca entitat o rellevància es poden iniciar els mecanismes previstos d’impugnació o anul·lació davant la jurisdicció contenciosa administrativa perquè no tenen elements subjectius i objectius que conformen el tipus penal de prevaricació administrativa recollit en l’article 404 del Codi Penal. Afegeix que tant imputats com testimonis van relacionar els fets amb "una decisió familiar derivada de [un] conflicte familiar i successori".
Aquesta peça va partir del cas 3%, en què es va investigar el presumpte finançament de CDC a través de les fundacions del partit i pel qual s’asseuran a la banqueta els que van ser els seus tresorers. Continuen en instrucció la del presumpte fraccionament d’alts càrrecs del partit i la relativa a la productora Triacom Óscar Simón va explicar que en un moment determinat Egara necessitava inversors i Juan Luis Gallardo, que treballava amb ambulàncies basques, els va posar en contacte amb el grup inversor ICAT, de Madí i Arqués. Segons l’empresari, l’opció de compravenda de les accions d’Ambulàncies Egara el 2012 que van realitzar no es va arribar a exercitar. Arqués va declarar que es va desvincular d’ICAT Desenvolupament i Simón perquè no el convencia Madí..
