Eleccions a Dinamarca
L’amarga victòria de Mette Frederiksen
El Partit Socialdemòcrata de la primera ministra ha revalidat el seu lloc com a primera força, però amb el seu pitjor escrutini des de 1901. S’espera que els Moderats de Rasmussen tinguin un paper clau en la futura coalició.
Gemma Casadevall
Les urnes van deixar dimarts a Dinamarca un panorama complex per a la primera ministra, Mette Frederiksen. El seu Partit Socialdemòcrata es va revalidar com a força més votada en les eleccions, tot i que amb el pitjor resultat des de 1901. Va obtenir un 21,9% dels vots, més de 10 punts per davant de la segona formació, el Partit Socialista Popular (SF), amb 11,6%, i 11 més que el Partit Liberal, amb 10,2%, que va aconseguir el seu rècord a la baixa històric.
Frederiksen, que té 48 anys, ha demostrat que és una líder que no s’arruga ni davant de Donald Trump. Ara haurà de negociar en múltiples bandes després de rebre, ahir, l’encàrrec de formar govern del rei Frederic. Amb sis milions d’habitants, Dinamarca s’encamina a una formació d’executiu que podria ser prolongada i en la qual s’atorga un paper clau als Moderats, amb un 7,7%. És el partit de l’exprimer ministre i actual titular d’Exteriors, Lars Lokke Rasmussen, un polític astut i tenaç, que es col·loca entre els dos grans blocs tradicionals.Les urnes van deixar aquest dimarts a Dinamarca un panorama complex per a la primera ministra, Mette Frederiksen, que recorda la trama de la popular sèrie danesa ‘Borgen’. El seu Partit Socialdemòcrata es va revalidar com a força més votada en les eleccions parlamentàries celebrades aquest dimarts, tot i que amb el pitjor resultat des del 1901. Va obtenir un 21,9% dels vots, més de 10 punts per davant de la segona formació, el Partit Socialista Popular (SF), amb 11,6%, i 11 més que el primer classificat del costat dretà, el Partit Liberal, amb 10,2%, que al seu torn va aconseguir el seu rècord a la baixa històric. Però això no li garanteix el tercer mandat al qual aspira.
Trencar el bloc
El bloc esquerrà, que està integrat per cinc partits, tindrà 84 escons, del total de 179 del Folketing (Parlament danès), inclosos els quatre que aporten Groenlàndia i les illes Feroe. El socialdemòcrata serà el grup parlamentari més gran, amb 38 escons, 12 menys que els actuals. El bloc blau, amb sis partits, tindrà 77 escons. No són blocs monolítics, sinó amb profundes diferències i fins i tot hostilitats, sobretot al costat dretà. "No puc estar content amb aquest resultat. Però estic llesta per assumir la responsabilitat de continuar sent primera ministra per quatre anys més", va dir Frederiksen, ja de matinada, al comparèixer davant la seva militància al Folketing. "Sumaus a nosaltres. Estem al mig. No us quediu a la cantonada", va ser el missatge de Rasmussen, perseguit com cap altre líder per les càmeres la nit electoral danesa. La seva aposta s’orienta cap a la incorporació d’un quart membre a la coalició entre socialdemòcrates, liberals i moderats del govern sortint. La primera ministra tampoc s’aferra als blocs, com va demostrar a l’optar per la fórmula centrista per a la seva segona legislatura, després d’haver governat amb el recolzament de l’esquerra en el primer mandat.
Fins i tot si Frederiksen optés per un gir a l’esquerra, amb la complicitat del versàtil Rasmussen, res canviarà en la línia restrictiva migratòria del seu govern. La seva coalició sortint ha aplicat la fórmula de la tenalla, cosa que ha portat a una reducció dràstica de l’arribada de peticionaris d’asil –876 l’any passat, la xifra més baixa en dècades–. Hi ha una reforma legal en potència per la qual s’expulsarà del país tot estranger amb delictes greus o condemnes a partir d’un any de presó. A escala europea, Frederiksen va de la mà de la italiana Giorgia Meloni quant a política migratòria. Compta amb un ampli consens per seguir en aquesta línia i no només per part de formacions dretanistes. Les eleccions de dimarts van donar, a més, un notable impuls a la ultradretana Partit Popular Danès, al qual s’havia donat per políticament mort, però que es va alçar amb un 9,1%, tot just unes dècimes per sota de l’Aliança Liberal que lidera la nova estrella de la política danesa, Alex Vanopslagh, gran captador del vot jove.
Frederiksen va prometre en campanya la reimplantació d’un impost sobre el patrimoni, que afectaria uns 20.000 danesos i amb el qual pretén finançar millores a l’escola pública. A aquesta promesa s’ha atribuït el gir a l’esquerra que va marcar la seva campanya, amb el qual va pretendre revertir o frenar la caiguda d’electorat propi patida pels socialdemòcrates en els últims comicis europeus i municipals. Però serà també el gran escull si acaba decantant-se per buscar el recolzament del centrisme. Concretament el seu ministre de Defensa, el líder liberal Troels Lund Poulsen, com la resta de formacions similars s’oposen frontalment a la reimplantació d’una taxa que va ser abolida fa 30 anys. El conjunt de partits dretans clamen per rebaixes fiscals, en un país on les càrregues impositives sobre el ciutadà són entre les més altes d’Europa.
Compromís amb Ucraïna
La defensa de Groenlàndia davant els deliris expansionistes de Trump va actuar de palanca a favor de Frederiksen i va cohesionar la resta de la classe política danesa. Això de "Groenlandia no està en venda" és una consigna compartida per tot el país, però això no significa que s’hagi trencat la tradicional fe atlantista de Dinamarca o l’aposta pel rearmament europeu que exigeix la Casa Blanca als aliats europeus. No s’esperen canvis en aquesta línia, ni tampoc en el compromís amb el recolzament a Ucraïna. Sota el Govern de Frederiksen, Kíiv ha trobat a Dinamarca un dels seus més ferms aliats. Entre Volodímir Zelenski i la primera ministra hi ha una sintonia tant en l’àmbit personal com en les aportacions militars del país nòrdic a Kíiv. El pressupost militar de Dinamarca s’ha disparat des de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna. Almenys allà sí que s’ha comportat com un alumne exemplar de les exigències de Trump, cosa que s’ha plasmat en macrodemanats com el dels 27 caces F-35 de fabricació nord-americana, pendent de completar-se entre aquest any i el que ve.
