La naviliera xinesa Cosco ja opera a Ormuz per ser d’un país "no hostil"
La companyia reprèn el trànsit després que l’Iran aixequés el bloqueig a l’estret als que no recolzen l’atac dels EUA i Israel
Adrián Foncillas
Vaixells xinesos o tailandesos, que passin; nord-americans o israelians, que facin mitja volta. La naviliera xinesa Cosco va anunciar que reprèn el trànsit cap a l’Orient Mitjà un dia després que l’Iran reivindiqués el seu rol de guàrdia urbà a l’estret d’Ormuz. Teheran va repetir que no pretén perjudicar els seus amics, però el bloqueig gairebé complet d’una de les principals rutes marítimes globals els ha afectat a tots. No li sobren els amics i la Xina, el seu principal comprador de cru, ja començava a patir les conseqüències.
Cosco, de propietat estatal i amb base a Shanghai, va anunciar que torna a acceptar reserves de contenidors "amb efecte immediat" cap als Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita, Bahrain, Qatar i Kuwait. Acaba així una pausa de tres setmanes, però la companyia va aclarir que la "volatilitat" de la regió pot provocar canvis en els enviaments, costos i condicions del transport. Cosco és una de les tres navilieres més grans del món i opera una gegantina flota de vaixells cisterna.
Diversos factors expliquen l’anunci. La Xina rep de l’Iran el 13% del petroli que importa i la meitat del total li arriba des de l’estret d’Ormuz. Les seves reserves i la transició a les energies renovables han suavitzat el cop, però en els últims dies sortien símptomes inquietants. L’atemorida població va fer cues durant el cap de setmana en gasolineres i algunes van esgotar les seves reserves. La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma va intervenir aquesta setmana per primera vegada des del 2013 per contenir el preu i rebaixar l’impacte sobre consumidors i empreses. Pequín ha condemnat els atacs des de l’inici de la guerra, ha lamentat la llei de la jungla nord-americana i ha demanat que es respecti la sobirania nacional iraniana.
L’Iran va enviar dimarts al Consell de Seguretat de l’ONU i l’Organització Marítima Internacional una nota informant que els "vaixells no hostils" tindran un pas segur a través d’Ormuz. Els no hostils són els que "no han participat ni recolzat els actes d’agressió contra l’Iran i compleixen les regulacions de seguretat". Va aclarir que els barcos israelians i nord-americans quedaven exclosos de la categoria de "passatge innocent o no hostil".
