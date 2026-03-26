Veto als ‘deepfakes’
El Parlament Europeu prohibeix l’ús de la IA per generar nus falsos
Els principals grups polítics de l’Eurocambra donen llum verda a la simplificació de la llei que regula la intel·ligència artificial, que inclou la condemna explícita als anomenats deepfakes amb contingut sexual sense consentiment
Carles Planas Bou
El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous una proposta de prohibició dels anomenats deepfakes sexuals, vídeos hiperrealistes generats amb intel·ligència artificial que recreen contingut explícit o íntim de les víctimes sense el seu consentiment. Amb aquest moviment reacciona a l’escàndol protagonitzat a principis d’any per Grok, el model generatiu propietat del magnat tecnològic Elon Musk, utilitzat per despullar principalment dones i nenes.
Aquest nou veto s’inclou en la proposta de simplificació de la llei d’intel·ligència artificial (AI Act, en anglès), acordada avui pels principals grups polítics de l’Eurocambra. Amb 569 vots a favor, 45 en contra i 23 abstencions, el ple ha fixat una posició que proposa retardar l’aplicació de les normes que limiten alguns dels sistemes d’IA considerats d’alt risc, com els que recorren a dades biomètriques –empremtes dactilars, reconeixement facial, iris ocular i veu– o les utilitzades en infraestructures crítiques com la justícia, l’educació o la gestió de fronteres.
El Parlament s’ha mostrat a favor d’agilitar la regulació i permetre que els proveïdors de serveis d’IA puguin utilitzar dades personals per corregir biaixos dels seus sistemes només quan sigui «estrictament necessari». Com es va avançar fa dues setmanes, el compromís també fixa un règim menys estricte per als sistemes d’IA integrats en productes ja regulats pels seus sectors i redueix a tres mesos el període de gràcia per a les obligacions de transparència per a models d’IA generativa com ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude o Grok.
La simplificació normativa proposada per la Comissió Europea, coneguda com a òmnibus digital, ha posat sobre la taula retallades pressupostàries que organitzacions de drets digitals han qualificat d’«extremament perilloses». Per exemple, va demanar eximir els proveïdors de sistemes d’IA d’alt risc de totes les seves obligacions sense deixar rastre, una posició que va acabar sent rebutjada pel Consell de la UE, integrat pels 27.
Calendari d’aplicació
La regulació europea de la IA no s’aplicarà de cop, sinó de manera gradual, una fórmula esglaonada que dona marge a les empreses perquè puguin adaptar-se a les noves exigències. El 2 d’agost entraran en vigor les que afecten productes d’IA ja regulats per sectors com els vehicles de motor, les joguines, els sistemes ferroviaris, els productes sanitaris o els equips radioelèctrics, entre d’altres. A partir de l’estiu, la llei afectarà des dels algoritmes utilitzats en trens d’alta velocitat fins al softwaredesplegat en hospitals que ajuda a detectar tumors cancerígens.
