Convalidació al Congrés
El PP anuncia l’abstenció al decret d’ajudes després de gairebé una setmana d’incertesa
«Estan a temps de rectificar», diuen a les files populars al Govern perquè inclogui entre les noves mesures la deflactació de l’IRPF
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) s’abstindrà finalment a la votació del decret d’ajudes per la guerra de l’Iran, que inclou entre altres mesures la rebaixa al 10% de l’IVA dels carburants.
En comunicat, Génova insisteix que és «insuficient» i que hauria d’incloure la deflactació de la tarifa de l’IRPF. «Ja que el decret recull part de la nostra proposta de baixades d’impostos, no hi votarem en contra», assegura el text, hores abans que es produeixi la votació de la convalidació del decret en el ple del Congrés.
D’aquesta manera va aclarir aquest dijous el Partit Popular el sentit del seu vot hores abans que s’iniciï el debat al Congrés del decret aprovat pel Govern la setmana passada per pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la crisi derivada pel conflicte bèl·lic al Pròxim Orient, després de l’atac dels Estats Units i Israel a l’Iran del 28 de febrer.
El comunicat del departament de comunicació del PP posa fi a una setmana d’incertesa sobre el sentit del vot del primer partit de l’oposició, que ha mantingut la incògnita fins a gairebé el moment mateix de la votació. Divendres passat, després d’aprovar el Consell de Ministres en una reunió extraordinària aquest decret d’ajudes, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va comparèixer en una roda de premsa a la seu del partit a Génova i va arribar a qualificar el decret com «de dretes», i es va comprometre a estudiar amb deteniment el seu contingut.
Des d’aleshores, els populars han alertat sobre les «sorpreses» que podria incloure el text emanat del Consell de Ministres, un terme que va fer servir aquest mateix dijous la portaveu del Grup Popular, Ester Muñoz, en declaracions als mitjans de comunicació al passadís contigu a l’hemicicle, abans d’entrar al ple parlamentari. Entre elles que, segons els d’Alberto Núñez Feijóo, el decret empararia i ratificaria el calendari de tancament de les centrals nuclears, al qual s’oposa el PP.
