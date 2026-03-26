Pactes postelectorals
El PP i Vox avancen en les negociacions a Extremadura
Hi ha optimisme per les dues parts, però es descarta el pacte abans de Setmana Santa
Rocío Entonado Arias
El PP i Vox van reprendre ahir les negociacions per formar govern a Extremadura amb una reunió "tècnica" a Mèrida que va servir per reactivar el diàleg i avançar en el contingut polític del pacte. Les dues parts van destacar la predisposició i bona sintonia, però serà "impossible" segellar un acord abans de Setmana Santa a causa del volum de qüestions que encara queden per concretar.
La trobada, en què van participar dirigents regionals i nacionals dels dos partits, es va centrar en el programa de govern del futur Executiu extremeny, en un moment en què el PP i Vox proven d’acostar posicions abans d’abordar el repartiment de càrrecs. Per part del PP hi van assistir la presidenta de la Junta en funcions, María Guardiola; el seu número dos en el Govern i el PP, Abel Bautista, i el secretari general del PP nacional, Miguel Tellado. Per part de Vox hi va participar el president del grup parlamentari a l’Assemblea, Óscar Fernández Calle, acompanyat pels portaveus nacionals d’Economia i Energia, José María Figaredo, i d’Habitatge, Carlos Hernández Quero.
L’absència de Tellado ahir en el ple del Congrés va fer saltar totes les alarmes, enmig de noves filtracions sobre suposades cessions de conselleries als d’Abascal i després que Alberto Núñez Feijóo avancés dimarts que les negociacions estaven "molt avançades". Finalment, a primera hora de la tarda, Bautista va desmentir el principi d’acord.
"Sintonia i entesa"
El conseller de Presidència va reconèixer, no obstant, que les reunions estaven sent "molt positives" i que hi havia "sintonia, entesa i predisposició", amb "moltíssimes més coses que ens uneixen que les que ens separen". Alguns punts estan pràcticament tancats, mentre que d’altres requereixen més feina tècnica, especialment concretar el seu impacte pressupostari en els pròxims anys. "Com més hagin treballat les dues parts en aquest acord de govern, més garanties hi haurà que les dues parts estiguin còmodes i continuem avançant en el camí de la construcció d’una Extremadura millor", va dir.
En aquesta línia, el portaveu de Vox a l’Assemblea, Óscar Fernández Calle, va reafirmar que "no hi ha acord ni mai n’hi ha hagut", tot i que va valorar positivament l’evolució de les converses i la "predisposició" del PP.
La negociació, segons van traslladar les dues parts, es desenvolupava "mesura a mesura", per concretar compromisos, terminis d’execució i dotació pressupostària per a cada proposta. L’acord programàtic, de més de 70 punts, segueix així el seu desenvolupament en una fase més tècnica.
