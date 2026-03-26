Missatge de la Casa Blanca
Un president «preparat per desencadenar l’infern»
Idoya Noain
Enmig de la boira que envolta les negociacions entre els EUA i l’Iran i el pla de 15 punts que Donald Trump va presentar a Teheran per a aquest diàleg, la Casa Blanca va llançar ahir un missatge que combina una aposta per la diplomàcia i l’amenaça de «desencadenar l’infern».
Karoline Leavitt, secretària de premsa del republicà, ho va exposar en la seva roda de premsa diària. Després de descriure en termes triomfals els èxits de l’operació, la portaveu va dir: «La preferència del president sempre és la pau. No necessita haver-hi més mort i destrucció. Però si l’Iran no entén que han sigut derrotats militarment, el president Trump assegurarà que són colpejats amb més força que mai abans. El president no va de farols i està preparat per desencadenar l’infern».
«Som molt a prop de complir els objectius centrals», va dir Leavitt, que va afirmar que la campanya va «per davant del calendari previst». «El règim iranià està sent mutilat dia a dia i la seva capacitat d’amenaçar els EUA i els nostres aliats està sent significativament debilitada», va afirmar.
