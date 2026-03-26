Comicis transcendentals
Rússia hi posa el coll per defensar el seu aliat Orbán davant les eleccions
El líder d’Hongria ordena tallar el subministrament de gas a Ucraïna mentre no es reprengui el trànsit de cru rus cap al seu país
Marc Marginedas
L'últim episodi d'aquesta escalada es va viure ahir quan Orbán va anunciar que el seu país suspenia el subministrament de gas a Ucraïna mentre no es reprengués el flux de petroli a través de l'oleoducte Druzhba, danyat durant un bombardeig rus.Una temptativa falsa de magnicidi per influir en l'ànim de l'electorat. Desplegament a Budapest d'agents especialitzats en desinformació i campanyes ingerencistes amb estatus diplomàtic... A poc més de dues setmanes de les transcendentals eleccions legislatives del 12 d'abril a Hongria, creixen les filtracions de suposades operacions dels serveis secrets del Kremlin per influir en l'opinió pública local en favor de Viktor Orbán, el primer ministre ultradretà que governa el país des del 2010 i principal aliat de Moscou a la UE, un home que, d'acord amb els sondejos, podria veure's descavalcat del poder en favor de Peter Magyar, del partit Tisza. L'últim episodi d'aquesta escalada s'ha viscut aquest dimecres quan Orbán va anunciar que el seu país suspenia el subministrament de gas a Ucraïna mentre no es reprengués el flux de petroli a través de l'oleoducte Druzhba, danyat durant un bombardeig rus.
L'escalada verbal amb les autoritats ucraïneses, que Orbán sembla intuir li proporcionarà rèdits electorals, té el benefici addicional, per al partit en el poder, de generar crispació, desviar l'atenció sobre els problemes econòmics i crear un estat d'ànim propici a operacions encobertes de manipulació portades a terme per propagandistes i serveis secrets del Kremlin amb l'ànim d'influir en el resultat electoral, consideren els analistes. Orbán constitueix per al Kremlin un líder polític de gran utilitat que, en cada cimera del Consell Europeu, posa traves o obstacles a la implementació de sancions i Rússia i a la concessió d'ajuts financers a Ucraïna perquè Kíiv pugui afrontar la invasió llançada des del país veí.
L’acusació de més gravetat la va realitzar des de les pàgines de The Washington Post Catherine Belton, periodista d’investigació que sosté, a partir d’un informe autentificat del Servei d’Intel·ligència Exterior (SVR) al qual va tenir accés, que es va estudiar la idea d’escenificar un atemptat contra la vida d’Orbán per provocar un tomb a les enquestes d’opinió. Al mateix article es revelava que el ministre d’Exteriors d’Hongria, Peter Szijjarto, informa regularment el seu homòleg de Rússia, Serguei Lavrov, del contingut de les converses que manté amb els seus homòlegs dels Vint-i-set. La revelació va motivar tota una cascada de reaccions internacionals.
