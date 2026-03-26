Cerimònia històrica
Sarah Mullally, primera dona arquebisbe de Canterbury
La nova líder espiritual de l’Església d’Anglaterra és confirmada en una cerimònia amb la presència de líders polítics i institucionals
Lucas Font
El llarg procés per nomenar Sarah Mullally com la primera dona arquebisbes de Canterbury ha arribat a la seva fi aquest dimecres. La nova líder espiritual de l’Església d’Anglaterra ha sigut confirmada en el càrrec en una solemne i pomposa cerimònia a la catedral de Canterbury, a la qual han acudit els principals líders polítics del Regne Unit i també els prínceps de Gal·les, en representació de la família reial britànica. Mullally, de 63 anys, serà l’encarregada de liderar una institució afectada pels escàndols d’abusos, per les divisions internes i per la pèrdua de fidels.
La nova arquebisbe ha sigut consagrada en una cerimònia marcada pels rituals i pel simbolisme. A la seva arribada a la catedral, ha trucat tres vegades a la porta abans de ser rebuda a l’interior, i va començar a un acte que ha comptat amb la participació de representants de la comunió anglicana de tot el món i que ha donat cabuda a diverses llengües, entre les quals l’espanyol, en una mostra de la penetració d’aquesta branca del cristianisme al món. Uns 95 milions de fidels a 165 països practiquen aquesta fe, segons les estimacions.
El moment culminant de la cerimònia ha arribat amb la "instal·lació" de la nova arquebisbes a la cadira de San Agustín, el tron del segle XIII que simbolitza el seu paper com a ‘primus inter parells’ (el primer entre iguals) dins de la comunió anglicana. "Em comprometo solemnement davant vosaltres a servir l’Església d’Anglaterra, a la comunió anglicana i a tota l’Església de Crist a tot el món, perquè junts puguem proclamar l’Evangeli de Crist, que ens reconcilia amb Déu i fa caure els murs que ens separen", ha assegurat abans de rebre un sonor aplaudiment dels assistents.
La cerimònia d’aquest dimecres ha posat fi a un procés que va començar a finals del 2024 amb la dimissió de l’anterior arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, acusat de no haver actuat degudament en el cas de John Smyth, un advocat vinculat a l’Església que va maltractar i va abusar d’almenys 130 nens en les últimes dècades del segle passat. Smyth va morir el 2018 sense retre comptes davant la justícia, malgrat que el mateix Welby coneixia aquests casos almenys des del 2013. L’aprovació de nous mecanismes per detectar abusos i protegir els més vulnerables dins de l’Església ha sigut un dels principals propòsits de Mullally, que va recordar aquest compromís en el seu primer sermó.
"No hem de passar per alt ni minimitzar el patiment dels que han sigut perjudicats per les accions, omissions i fallades dels que formen part de les nostres pròpies esglésies i comunitats cristianes", va assegurar.
