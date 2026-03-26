Ofensiva contra l’Iran
Sima Shine, analista i ex Mossad: «Sense una solució a l’urani enriquit, no es pot donar la guerra per acabada»
«Per a l’Iran, sobreviure a la guerra i seguir en el poder ja és una victòria», assegura en una entrevista amb EL PERIÓDICO l’experta israeliana en el règim dels aiatol·làs
Mario Saavedra
Sima Shine és una de les expertes israelianes més importants a l’Iran. Va ser cap de la Divisió d’Investigació i Avaluació del Mossad entre 2003 i 2007, càrrec des del qual tenia una visió de conjunt i amb informació privilegiada del règim dels aiatol·làs. Va encapçalar diàlegs de seguretat i intel·ligència amb interlocutors d’altres països i va participar en reunions politicomilitars amb responsables de la presa de decisions. Després de deixar l’agència d’intel·ligència israeliana, va ser subdirectora d’Assumptes Estratègics en el Consell de Seguretat Nacional d’Israel, entre el 2008 i el 2009. Després, entre el 2009 i el 2016, va ser la responsable del dossier iranià al Ministeri d’Assumptes Estratègics d’Israel. Ara, és investigadora principal a l’Institute for National Security Studies (INSS),on ha dirigit el programa d’investigació sobre l’Iran i l’anomenat eix xiïta.
Shine atén per telèfon EL PERIÓDICO des de Tel Aviv per parlar sobre els possibles escenaris de la guerra que el seu país i els Estats Units van llançar contra l’Iran el 28 de febrer.
¿Com veu la guerra, a l’entrar en la seva quarta setmana?
L’Iran ha patit una destrucció enorme a les seves instal·lacions militars, en la seva infraestructura militar i industrial, en la producció de míssils, UAV [drons] i en l’àmbit nuclear. Les seves capacitats militars han sigut minvades de manera dramàtica. Les bases de la Guàrdia Revolucionària han resultat severament danyades.
¿Amb això n’hi ha prou perquè l’Iran decideixi canviar les seves exigències i la seva posició?
No ho sembla. Té una llista d’exigències per als Estats Units que comença per compensacions pels danys, una cosa que, per descomptat, no passarà. També volen garanties que no tornaran a ser atacats i mantenir el dret a enriquir urani.
«Militarment, l’Iran no està guanyant»
¿Pot l’Iran acceptar de fet una pausa sense renunciar a aquest dret?
Pot ser que, atès el nivell de destrucció i el fet que ara no poden enriquir, admetin que no estan enriquint. Però això no significa que renunciïn a aquest dret en el futur.
Llavors, ¿hi ha marge real per a un acord?
Les dues parts volen un acord, igual que el volien abans de la guerra, però el problema continua estant en les posicions dels dos costats. No sabem si Trump creu que ara pot aconseguir un bon acord o si això és un pas tàctic per legitimar una següent acció militar si l’Iran no modifica una mica les seves exigències. Ara mateix hi ha moltes més preguntes que respostes.
En aquest context, ¿envair l’illa de Jarg seria una opció raonable i viable per escanyar el règim iranià?
És una de les cartes que els nord-americans estan utilitzant davant l’Iran, però és molt difícil valorar-ho. És molt a prop de la costa iraniana. No és impossible, però no es tracta només de prendre l’illa, sinó de mantenir-la i de disposar de tota la logística necessària per quedar-s’hi. Sembla una decisió molt difícil.
¿Per què s’està parlant tant d’aquesta possibilitat?
Suposo que Trump intenta mostrar que té cartes amb què jugar. Per això també va atacar totes les instal·lacions militars de l’illa. Volia dir-li a l’Iran: puc fer-ho. Gran part del petroli passa per aquesta illa, i això ho complica tot.
Trump va arribar a plantejar fins i tot una supervisió conjunta de l’estret d’Ormuz. ¿Què li sembla?
Em sembla completament inacceptable. És una via marítima internacional, no una cosa que hagin de controlar Washington i Teheran. Però hi ha tantes idees circulant que és difícil jutjar què és possible. Trump ha arribat a un punt en què, sense la reobertura d’Ormuz, aturar la guerra seria un fracàs per a ell. Per això està posant tant esforç en això.
¿Qui està guanyant la guerra?
Depèn de com entenguis la paraula ‘guanyar’. Des del punt de vista militar, no hi ha dubte que els Estats Units i Israel estan guanyant, perquè una gran part de la infraestructura i les capacitats militars iranianes han sigut destruïdes. Però això pot reconstruir-se si tenen diners, recursos i coneixement.També vaig veure informacions segons les quals haurien sigut destruïts 120 barcos diferents, així que el dany és enorme. Militarment, l’Iran no està guanyant.
No obstant, des de dins de l’Iran, ¿es pot vendre una altra lectura?
Sí. Des del punt de vista iranià, el simple fet que el règim hagi sobreviscut, continuï controlant l’Estat i estigui negociant, si és que negocia amb els Estats Units, ja és un èxit i una victòria. Ells creuen, i ho han dit, que la guerra buscava un canvi de règim. Com que això ha fracassat, per a ells aquesta és la victòria. Costa entendre aquesta lògica a Occident, però pensen així. Tot i que hagin patit una destrucció enorme i una situació molt dura, sortir de la guerra encara en el poder ja és, per a ells, una victòria.
Sobre els dirigents iranians, ¿matar Larijani va ser una decisió intel·ligent? Alguns diuen que potser era algú amb qui encara es podia parlar o negociar.
Sí, ho he sentit. Però Larijani era les dues coses.
¿En quin sentit?
D’una banda, quan era president del Parlament el 2015, va recolzar Rouhani al JCPOA, en l’acord nuclear [del 2015]. De l’altra, va ser responsable, el gener de l’any passat, de la repressió contra la població i de la mort de tanta gent. No era només un pragmàtic; també era molt radical quan es tractava del règim i de com respondre a qualsevol amenaça contra ell. No sé si hauria sigut un millor negociador.
En el fons, ¿serveix d’alguna cosa eliminar figures així?
Hi ha des de fa anys un debat sobre si l’eliminació de determinades figures contribueix o no a la causa. La meva resposta és mixta: de vegades sí que hi ajuda, perquè la figura és important, i de vegades no canvia res.
Després de tants anys d’assassinats, bombardejos i violència continuada, ¿de veritat es pot aconseguir alguna cosa per la força militar?
Jo no vaig donar suport a la decisió de Trump d’abandonar l’acord perquè no veia una alternativa.
¿I què va produir aquesta sortida de l’acord?
Una vegada que els iranians també van començar a apartar-se de l’acord, a enriquir el 60% i a avançar, van arribar al punt que, el maig de l’any anterior, tenien prou material per a més de deu artefactes. Aquest és el resultat de la sortida de Trump de l’acord.
¿Creus que l’acord original encara podia haver servit?
No sabem què hauria passat si hagués seguit en vigor, però sempre vaig dir que era un primer pas important per fer retrocedir el programa i que, després de cinc o sis anys, les dues parts haurien d’haver tornat a negociar per prolongar-lo, perquè 15 anys era molt poc. Però les personalitats i les decisions personals compten, i Trump va arribar i va canviar tota la situació.
Vostè va treballar al Mossad. Sense demanar-li que reveli intel·ligència, ¿quina és la seva conclusió? ¿Intentarà realment el règim aconseguir una bomba?
Sí, crec que, des del punt de vista de la voluntat, aquesta guerra i també l’anterior entre Israel i l’Iran van animar molta gent a pensar que només una capacitat nuclear servirà per dissuadir i protegir el règim.
¿Això significa que l’Iran ja volia la bomba abans d’aquesta guerra?
Si mirem enrere, sí que volia aquesta capacitat. El 2018, Israel, el Mossad –jo ja no era allà–, va obtenir part de l’arxiu del programa nuclear iranià i es podia veure en aquests documents que l’Iran volia ser capaç de tenir bombes nuclears; no bombes brutes, sinó bombes nuclears.
¿Voler poder tenir-la equival a decidir fabricar-la?
No necessàriament. Podien quedar-se en el llindar i decidir no fabricar una bomba real, sinó mantenir-se allà. Avui no podem afirmar-ho amb certesa.
¿Què sí que sabem amb seguretat?
Sabem pels documents que volien les bombes. Sabem que, el 25 de maig, eren molt a prop d’una decisió política per tenir una bomba. Si haguessin decidit fer aquest pas, hi eren també molt a prop des del punt de vista tècnic. Això no significa que necessàriament ho haurien fet, però el potencial era allà per a una decisió política en aquest sentit.
¿Va ser aquesta una de les raons de l’atac israelià?
Crec que sí, que va ser part de la raó per la qual Israel va decidir atacar el 25 de juny.
Si ara hi hagués negociacions, ¿què haurien d’abordar?
Dues qüestions: el material que encara queda als llocs destruïts i l’enriquiment en el futur.
¿Hi pot haver acord sense resoldre el material enriquit al 60%?
No. No veig la guerra acabada sense una decisió sobre què passa amb aquest material. O es treu del país o es dilueix a l’Iran sota inspecció de l’AIEA. Sense una solució per a aquest material, no veig acabada la guerra.
¿Podria Israel continuar atacant tot i que els Estats Units aturessin la campanya?
No ho crec. Tots dos països van començar junts i estic segura que, una vegada que Trump decideixi parar, Israel també haurà de parar.
En termes de política interna, Israel té eleccions a l’octubre. ¿Aquesta guerra enforteix o debilita el Govern israelià?
Tenim enquestes pràcticament cada setmana o cada dues setmanes en diferents televisions i diaris, i no hi ha hagut grans canvis per la guerra. Tampoc n’hi va haver l’any passat, després de la guerra amb l’Iran.
¿I què diuen aquestes enquestes?
Que aquest Govern no disposa d’una coalició suficient per formar el pròxim Executiu. Això no significa que automàticament hi hagi d’haver un Govern diferent, perquè hi pot haver una espècie d’empat i que cap dels dos blocs aconsegueixi formar coalició. Però és una situació molt preocupant. A qualsevol enquesta, des del començament de la guerra, aquest Executiu no té prou vots per formar Govern.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor