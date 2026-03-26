Crisi a Itàlia
Tercera dimissió en el Govern de Meloni en menys de 48 hores
Irene Savio
El pols entre la ministra de Turisme d’Itàlia, Daniela Santanchè, i la primera ministra, Giorgia Meloni, ha durat menys de 48 hores. Furiosa com mai, dimarts a la nit, la cap de l’Executiu havia demanat la seva dimissió en el marc d’una inusual purga de les figures més controvertides del seu Govern dretà, com a resposta a la derrota en el referèndum sobre la seva reforma del poder judicial. Santanchè, que en un primer moment s’havia resistit a abandonar el càrrec, ha acabat cedint.
L’acceleració dels esdeveniments ha arribat després que, molt hàbilment, el Partit Democràtic, la principal força de l’oposició, impulsés una moció de censura contra Santanchè que s’havia de debatre dilluns i votar-se dimecres. De fet, com que no és infreqüent a Itàlia, els rumors sobre una possible renúncia de la ministra havien començat a multiplicar-se aquesta mateixa tarda. La seva sortida és la tercera dimissió des de dimarts. Arriba després de la del subsecretari de Justícia, Andrea Delmastro, qüestionat pels seus presumptes vincles amb la màfia, i la de Giusi Bartolozzi, cap de gabinet del mateix ministeri i implicada en la controvertida posada en llibertat del militar libi Osama al-Masri, que estava acusat de crims de guerra.
