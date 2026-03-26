EUA
"Estan bojos": Trump assegura que l'Iran "està suplicant" un acord per a la fi de la guerra i acusa l'OTAN de no fer "absolutament res"
El president dels Estats Units titlla el règim dels aiatol·làs de ser "un pèssim combatent, però un gran negociador" i de "tenir un pla per apoderar-se" de l'Orient Mitjà
Carles Planas Bou
Pal i pastanaga. La reunió que Donald Trump ha mantingut aquest dijous amb el seu gabinet, la primera des que va iniciar la guerra contra l'Iran, ha servit per constatar que el president dels Estats Units està disposat a mantenir la seva operació militar a l'Orient Mitjà mentre tracta d'imposar les seves condicions per a un alto el foc.
Poc després d'advertir Teheran que accepti la derrota "abans que sigui massa tard", Trump ha negat les informacions publicades per mitjans nord-americans que indiquen que busca un acord. "Són ells els que estan suplicant arribar a un acord. No jo", ha recalcat. "No sé si serem capaços de fer-ho. No sé si estem disposats a fer-ho. Haurien d'haver-ho fet fa quatre setmanes. Haurien d'haver-ho fet fa dos anys".
Malgrat aquest to amenaçador, Trump també ha obert la porta a negociar amb el seu enemic, indicant que l'Iran és "un pèssim combatent, però un gran negociador". El president republicà també ha acusat sense proves el règim dels aiatol·làs de "tenir un pla per apoderar-se de l'Orient Mitjà". "Estan bojos", ha etzibat.
Trump també ha aprofitat per carregar contra l'OTAN, acusant de nou l'aliança atlàntica de no fer "absolutament res" per ajudar els EUA i Israel a desbloquejar l'estret d'Ormuz. El Govern del Regne Unit va oferir enviar els seus portaavions al pas marítim pel qual circula una part important del comerç mundial, però Washington els va rebutjar. "Són joguines comparades amb el que tenim nosaltres", ha remarcat el president en to burleta.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca